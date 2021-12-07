с. Воскресеновка, , 08:23 — REGNUM Жители села Воскресеновка Еврейской автономии два года лишены возможности водить детей в детский сад. Сначала здание было аварийным, затем в адаптированном помещении шёл ремонт, а теперь группы просто стоят пустые, сообщило ИА ЕАОMedia.

В детском саду Minkavkaz.gov.ru

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Люди пытаются выяснить у представителей власти, почему не открывают дошкольное учреждение, но безуспешно. Сроки открытия детского сада постоянно переносят.

«Сад отремонтировали, но не открывают. Садик уже два года закрыт. Обещали то весной открыть, то осенью, так и кормят обещаниями. У нас много детей, большинство уже отвыкли от садика, от дисциплины, малышам нужно готовиться к школе», — рассказала жительница села Воскресеновка Анастасия Щеглова.

Ей уже пора выходить из декретного отпуска, а детей оставить не с кем. Селяне писали коллективное обращение к властям, пытались поднять свою проблему в соцсетях, но детский сад так и стоит закрытым. Почему дошкольное учреждение не начинает работать, людям не ответили. Разрешение на открытие дошкольного учреждения не выдаёт Роспотребнадзор.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоснабжающая организация посёлка Архара Амурской области допустила охлаждение помещений детского сада до температуры ниже нормативной. Дети вынуждены находиться в группах, где термометры показывают +13 — +16 градусов. Отапливающая соцучреждение компания пока не выявила причины понижения температуры воздуха.