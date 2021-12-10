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Также глава государства провёл совещание по экономическим вопросам с российским правительством.

«Движение будет открыто на участке от «Мневников» до «Каховской». Семь из десяти вновь вводимых станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на семь радиальных линий метро и две линии московских центральных диаметров», — говорится в сообщении Кремля.

Глава Российского государства также принял участие в церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии московского метро . Мероприятие прошло в формате видеосвязи.

Любопытно, что, в отличие от Владимира Путина, график Джо Байдена на 7 декабря состоял только из одного мероприятия — виртуального контакта с Владимиром Путиным.

Общение было продолжительным, прошло в закрытом режиме. Обсуждались отношения между РФ и США, ситуация вокруг Украины, продвижение НАТО в сторону российских границ и «инициатива Путина о гарантиях безопасности».

Президент России Владимир Путин вернулся из Индии в Сочи, откуда 7 декабря подключился к видеоконференции с американским президентом Джо Байденом .

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Источники допускают, что президент США Джо Байден может сказать о новых санкциях президенту России Владимиру Путину в ходе предстоящих 7 декабря переговоров.

Президент России Владимир Путин , вероятно, сумеет успокоить своего американского коллегу Джо Байдена во время переговоров по видеосвязи. Об этом 6 декабря заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Первая встреча Путина и Байдена — тогда офлайн — состоялась 16 июня в Женеве. Приняли заявление, посвященное контролю над стратегическими вооружениями. Совместную пресс-конференцию проводить не стали, выступили каждый перед своим пулом журналистов.

В ходе телефонного разговора президент США Джо Байден , премьер-министр Великобритании Борис Джонсон , президент Франции Эммануэль Макрон , и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги выразили солидарность с тем, что именно дипломатия, прежде всего в рамках «нормандского формата», «является единственным путём к урегулированию конфликта в Донбассе через реализацию Минских соглашений». Они также«призвали Россию к деэскалации напряжённости».

«Мы не знаем и не имеем четких сигналов о том, чтобы президент Путин отдал утвердительный приказ… Но планирование, с нашей точки зрения, ясное: передвижение войск в дополнение к (размещению) батальонных тактических групп вокруг Украины на многочисленных географических театрах вокруг границ (Украины) — к югу, к западу, а также и к северо-востоку», — сказал представитель администрации.

Он заявил, что США не знают, принимал ли российский президент Владимир Путин решение о «вторжении на Украину».

Администрация США считает, что Россия готова напасть на Украину с трех сторон, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации. Его слова цитирует РИА Новости.

По информации агентства, которое ссылается на «осведомленные источники», помимо банков санкции могут затронуть Российский фонд прямых инвестиций. (РИА Новости).

США могут ограничить возможность обмена рубля на иностранные валюты и ввести санкции против российских банков в случае «вторжения РФ на Украину», пишет « Блумберг» .

Зеленский заявил, что согласовал с Блинкеном позиции перед разговором Путина и Байдена. По его словам, Киев и Вашингтон продолжат действовать в координации.

«Байден вынужден перед американскими журналистами говорить о том, что не приемлет ничьих «красных линий». Но республиканская пресса позиции Байдена против Путина в переговорах оценивает как слабые ».

Переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом станут « нечестным матчем » для США, заявил 6 декабря бывший американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax.

Американской разведке неизвестны намерения России относительно Украины, однако в США должны понимать готовность Москвы пойти на риск в вопросе использования силы, заявил 6 декабря директор ЦРУ Уильям Бернс .

«Размещение подразделений и техники ближе к украинской границе позволит России сократить время, необходимое на мобилизацию, в случае, если она решит перейти к наступательным операциям или отреагировать на усилия Украины по возврату Донбасса военным путём», — говорится в материале.

Как полагает автор доклада Эндрю Боуэн , Москва может готовиться к будущему вероятному конфликту с Киевом, причём он упоминает возможность операции в ответ на попытку украинской власти вернуть контроль над самопровозглашёнными республиками Донбасса.

В Исследовательской службе Конгресса США подготовили доклад по поводу «концентрации» российских войск возле границы с Украиной. С документом ознакомился RT.

Андрей Безруков на Соловьёв Live: «Они [США] не согласны меняться, то, как они понимают Россию, то, как они понимают Путина. Им невыгодно понимать».

Байден вряд ли получит от Путина предложение присоединиться к «нормандской четверке» — Песков.

По словам Пескова, четырёхсторонние переговоры — это самодостаточный формат. Вряд ли Путин предложит Байдену присоединиться к нему.

Президент России Владимир Путин не намерен предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к переговорам по Донбассу в «нормандском формате». Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 7 декабря в интервью Первому каналу.

«Санкции в отношении банковской системы в целом, отключение от SWIFT — этого не будет. В данном случае американцы будут стрелять себе в ногу, если попробуют это сделать».

«Нормандский формат» — самодостаточный, вряд ли президент России Владимир Путин предложит присоединиться к нему президенту США Джозефу Байдену в ходе предстоящего общения лидеров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

Сегодня, 7 декабря, Путин и Байден испытают новое поколение закрытой связи , чтобы обсудить «украинские Карибы».

10:33 07.12.2021

В США перед онлайн-саммитом Путин — Байден нагнетают атмосферу, под источники рассказывая прессе о возможных жестких санкциях в случае вторжения на Украину:

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(РИА «Новости»).

10:39 07.12.2021 Российский тележурналист Валентин Богданов: «Если Байден и в самом деле собирается говорить с Путиным на языке запугивания санкциями, то российский президент опередил Джо на три года и ответил ему ещё в 2018 году. Фразой про то, что если так хотят ввести санкции, то пусть вводят сразу все. Так как «это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными для нас». О том, что это за средства, Байдену во время разговора ни на секунду, не стоит забывать».

11:09 07.12.2021 Известие о том, что США в связи с возможным обострением ситуации вокруг Украины готовят новые санкции против России, в частности, планируют отключение от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей), доктор экономических наук Никита Кричевский встретил с иронией. В своей заметке «Черти и ладан», опубликованной в телеграм-канале 7 декабря, он отметил: «То санкции исчерпаны, то они вдруг опять появились, да еще «чертовски агрессивные». Несколько соображений, почему это пустой трёп. Читайте подробнее: «Берут на понт»: Кричевский о новых санкциях против РФ и отключении SWIFT

11:10 07.12.2021 В Госдуме не боятся лишения возможности обмена рубля на доллар, евро или британский фунт. Об этом: В Госдуме отреагировали на возможный запрет обмена доллара и евро

11:39 07.12.2021 США не будут применять меры по отключению России от системы межбанковских платежей SWIFT, так как европейцам будет сложно обходиться без России, которая будет вне системы платежей. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «По системе SWIFT я не верю в то, что США применят эти санкции: достаточно сложно будет европейцам обходиться без России, которая будет вне системы платежей. Как тогда рассчитываться за энергоносители, которые непрерывным потоком идут в Западную Европу? В чемоданах наличку возить?» — сказал Джабаров. По его словам, Россия настолько интегрирована в мировую экономику, что в случае отключения от SWIFT возникнут проблемы. Кроме того, это невыгодно российским западным партнерам, добавил он.

11:39 07.12.2021 Государственная дума. [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

11:43 07.12.2021 США и их союзники в Европе рассматривают возможность введения новых ограничений против России, которые коснутся в том числе конвертации валют. Об этом сообщает 7 декабря агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники. Попасть под новые санкции могут некоторые крупнейшие российские банки и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Новые меры предлагается ввести в случае «нападения России на Украину». Такой вариант воздействия, отмечено в публикации, президент США Джо Байден может изложить своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе переговоров 7 декабря. Читайте подробнее: Санкции США против России могут ограничить обмен рубля — Bloomberg

11:59 07.12.2021 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский нашел ответ на возможные новые санкции США в отношении России из-за Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря. Об этом: Жириновский: «Напугаем так, что отмените все санкции!»

12:15 07.12.2021 Страны Запада и особенно США спровоцировали Россию на действия вблизи границы с Украиной. Угроза «российской агрессии» в отношении Украины преувеличена, заявил эксперт по вопросам европейской геополитики Флоран Пармантье в интервью французской газете Le Figaro. Эксперт полагает, что у России и США есть шанс договориться об основных проблемах, так как их силы пока примерно равны. Неделикатные действия какой-либо стороны чреваты серьёзными последствиями. «Если вы не хотите общаться с Сергеем Лавровым, ничего страшного. Но вам придется тогда прислушаться к министру обороны России Сергею Шойгу», — такова, по мнению эксперта, позиция Москвы, и это говорит о многом. Читайте также: После отказа говорить с Лавровым США придётся внимать Шойгу — Le Figaro

12:20 07.12.2021 Ожидания западной прессы от переговоров Путин — Байден. Financial Times: «Предстоящий разговор будет иметь судьбоносный характер и обещает стать «одним из самых трудных и значимых» в истории отношений США и России со времен холодной войны». New York Times «Возможно, это будут переговоры с самыми высоко поднятыми ставками за время президентства Байдена, они могут установить курс на сохранение Украиной полной независимости». Wall Street Journal: «Переговоры пройдут на фоне того, как политики в США призывают принять любые возможные меры для сдерживания России, в том числе предоставить Украине любое возможное оружие, а также ввести санкции и отключить Россию от SWIFT». Politico: "Аналитики считают, что санкции могут быть бесполезными, так как у Москвы было время подготовиться к ним». (РИА Новости).

12:31 07.12.2021 Директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью The Wall Street Journal: «Я бы никогда не стал недооценивать склонность президента Путина к риску в отношении Украины. То, что мы видели в последние недели, это постоянное и необычное наращивание военного присутствия РФ у границ Украины, мы также видели продвигающиеся планы по дестабилизации Украины и продолжению наращивания сил».

12:36 07.12.2021 Но пока это не получается. Политика санкций против России еще сильнее сближает Москву с Пекином. Поэтому в Вашингтоне ищут новые пути, как изменить ситуацию — то ли путем дальнейшего ужесточения политики (в надежде принудить РФ пересмотреть отношения с КНР), то ли, наоборот, через компромиссы и уступки. Этим, судя по всему, и объясняются крайне противоречивые сигналы с Запада, которые идут в последнее время по отношению к России. В том числе и по поводу Украины. Цитата телеграм-канала «Кремлёвский кейс».

12:38 07.12.2021 Даже очень сложные решения оказываются правильными, если внутри есть убеждённость в защите интересов российского народа. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью для документального фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого показал 7 декабря телеканал «Россия-1». «Даже когда принимаешь очень сложные, рискованные решения, но если ты внутренне убежден в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, это в конечном итоге оказывается правильный выбор», — сказал глава Российского государства. Читайте подробнее: Путин: действия в интересах народа России всегда оказываются верными

13:18 07.12.2021 Россия ищет хороших и предсказуемых отношений с США и не собирается ни на кого нападать, однако у неё есть «красные линии» — Песков.

13:18 07.12.2021 Не нужно ждать никаких прорывов после разговора Путина и Байдена, это рабочий разговор в очень сложный период — Песков.

13:19 07.12.2021 В Кремле считают, что смысл разговора Путина и Байдена есть в любом случае, несмотря на негативный фон.

13:19 07.12.2021 Дмитрий Песков kremlin.ru.

13:20 07.12.2021 Путин будет говорить с Байденом не на эмоциях, а исходя из национальных интересов — Песков.

13:31 07.12.2021 Усиление напряженности в риторике, и, кроме этого, огромное количество «уток» и вбросов в СМИ наблюдают перед грядущими переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Кремле. Об этом 7 декабря заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Песков заявил об огромном числе вбросов перед беседой Путина и Байдена

13:32 07.12.2021 Виртуальная встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, намеченная на 7 декабря, предполагает рабочий разговор. Прорывов после него не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. «Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период», — подчеркнул Песков. Читайте подробнее: Песков: прорывов после рабочего разговора Путина и Байдена не будет

13:49 07.12.2021 Россия никогда не собиралась нападать на кого бы то ни было, однако у Москвы есть свои озабоченности и «красные линии». Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 7 декабря журналистам. Президент США Джо Байден, напомнил он, заявлял о нежелании признавать какие-то «красные линии», потому эта тема будет обсуждаться на предстоящих переговорах президентов России и США в формате телемоста. Читайте также: Песков: у России нет намерения нападать, но есть «красные линии»

13:56 07.12.2021 Греф назвал возможность ограничения конвертации рубля санкциями США «небылицей и чушью несусветной»: это сделать просто невозможно (РИА Новости).

13:56 07.12.2021 Переговоры Путина и Байдена начнутся около 18:00 — Песков.

13:57 07.12.2021 Москва серьезно озабочена попытками Киева провоцировать своих западных кураторов — Лавров.

13:57 07.12.2021 РФ на саммите с США будет очень четко излагать подходы о необходимости заставить Киев исполнять свои обязательства в рамках «Минска-2» — Лавров.

14:00 07.12.2021 В среду, 8 декабря, в Сочи состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин намерен обсудить с премьер-министром Греции вопросы сотрудничества

14:01 07.12.2021 Киев, судя по всему, не слушает больше никого, кроме США, заявил Лавров.

14:01 07.12.2021 Цитата из видео Российско-американские переговоры. Женева. 16 июня 2021 г. kremlin.ru.

14:03 07.12.2021 Косвенных подтверждений от властей США о возможном введении новых антироссийских санкций нет, поэтому на соответствующие сообщения пока не стоит реагировать. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 7 декабря журналистам. «Я не стал бы на это реагировать, много сейчас всего публикуется правдивого и лживого. Я не видел никаких косвенных подтверждений [от] Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», — отметил Песков. Подробности в материале: Песков предложил не реагировать на сообщения о новых санкциях США

14:04 07.12.2021 Переговоры Путина и Байдена состоятся в знаменательный исторический день, считает журналист Александр Гришин: «Разговор Владимира Путина с Джозефом Байденом обещает быть непростым, США в последние недели захлебываются в антироссийской истерии и не устают накачивать этими настроениями своих союзников в Европе. Между тем, американцы явно не смотрели на календарь, когда выбирали дату для переговоров. Ровно 80 лет назад именно 7 декабря США подверглись жестокой и коварной атаке. Японцы атаковали их базу в Тихом океане Пёрл-Харбор. Интересно, что и для нас нынешняя дата тоже не пустой звук. Но уже со знаком «плюс». Именно в этот день, и тоже 80 лет назад, войска Красной Армии переломили ход войны — после контрудара под Москвой. Нет, нет, никаких намеков. Пёрл-Харбор Джозефу никто устраивать не собирается. Но Байдену неплохо бы не забывать уроки истории». Цитата телеграм-канала truekpru.

14:07 07.12.2021 Тема санкций не будет основным предметом обсуждения на переговорах Путина и Байдена, но будет незримо присутствовать и влиять на их атмосферу, сказал РИА Новости президент Американской торговой палаты (AmCham) Родзянко.

14:16 07.12.2021 Совещание по экономическим вопросам проведет с российским правительством 7 декабря президент России Владимир Путин. Об этом 7 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин 7 декабря проведет совещание с правительством по вопросам экономики

14:24 07.12.2021 У президента России Владимира Путина сегодня, 7 декабря, насыщенный рабочий график. Он планирует провести с правительством. «Очень важное совещание по экономическим вопросам… Регулярное совещание, которое Путин проводит. Мы видим, что по-прежнему очень и очень неспокойная экономика мировая. Давят обстоятельства извне, требует постоянного внимания правительства», — сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидераДмитрий Песков. Читайте также: Путин 7 декабря проведет совещание с правительством по вопросам экономики

14:27 07.12.2021 США и Россия в последние дни добились прогресса по двусторонним вопросам, заявили РИА Новости в американском посольстве в преддверии онлайн-саммита — надеются и дальше двигаться в этом направлении.

14:29 07.12.2021 Отъезд российских дипломатов из США — не высылка, и Москва проинформирована, что на их место может прислать замену, сообщили РИА Новости в американском посольстве.

14:34 07.12.2021 Киев необходимо заставить выполнять Минские соглашения. По словам Сергея Лаврова, об этом в сегодняшнем разговоре с Байденом заявит Владимир Путин.

14:40 07.12.2021 Россия может быть отключена от Swift, а «Северный поток — 2» может быть подвергнут санкциям, если Россия вторгнется в Украину — МИД Латвии.

14:50 07.12.2021 Кремль [Дарья Антонова © ИА REGNUM].

14:58 07.12.2021 Госдума приняла заявление «О недопустимости дискриминации российских соотечественников в Соединенных Штатах Америки», передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря. «Сегодня вечером будут переговоры нашего президента и президента США. И мне кажется, в информационной повестке дня это (заявление — ред.) будет выглядеть очень правильно», — заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). Читайте подробнее: Госдума осудила дискриминацию соотечественников в США

15:21 07.12.2021 Сергей Лавров. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:06 07.12.2021 «Американский президент намерен четко заявить Путину, какое наказание Соединенные Штаты и их союзники приготовили для России на случай вторжения. Вместе с тем он предложит дипломатический путь, в котором учитывается обеспокоенность России действиями НАТО, а также озабоченность США и Европы в связи с деятельностью Москвы», — The Washington Post о предстоящей беседе Владимира Путина и Джо Байдена.

16:11 07.12.2021 Проведением очного саммита с премьер-министром Индии президент России существенно усилил свою позицию на предстоящих переговорах с президентом США, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 декабря. Об этом: Перед разговором с президентом США Путин существенно усилил свою позицию

16:28 07.12.2021 Владимир Путин поздравил с открытием движения по новому участку МЦК в Москве. Запускается сразу 10 новых станций."Гигантская по своим масштабам работа… реализацией такого масштабного и крайне востребованного проекта москвичи могут гордиться», — отметил глава России.

16:34 07.12.2021 Движение на новом участке Большой кольцевой линии метро Москвы изменит ритм жизни города. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Подробности в материале: «Изменит ритм жизни» — Путин открыл движение на новом участке метро Москвы

16:52 07.12.2021 Большая кольцевая линия становится опорным каркасом всей транспортной системы Москвы. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин во время церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Об этом: Большая кольцевая линия объединит транспортные проекты Москвы — Собянин

17:18 07.12.2021 Новый вариант коронавируса «Омикрон» может оказаться намного безопаснее предыдущих, но это не повод не думать о противоэпидемических мерах. Об этом 7 декабря заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Подробности в материале: Путин предостерёг от чрезмерного оптимизма по поводу «Омикрона»

18:08 07.12.2021 В ближайшие минуты должен начаться виртуальный саммит президентов России и США. Среди вероятных тем беседы Владимира Путина и Джо Байдена — кризис вокруг Украины.

18:09 07.12.2021 Саммит Путина и Байдена официально стартовал.

18:16 07.12.2021 Переговоры по видеосвязи между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом начались 7 декабря. Читайте подробнее: Начались переговоры Путина и Байдена по видеосвязи

18:17 07.12.2021 Цитата из видео «Российско-американские переговоры. Женева». 16 июня 2021 г. kremlin.ru

18:35 07.12.2021 Президент США Джо Байден сожалеет, что не смог пообщаться с президентом России на саммите G20. Об этом 7 декабря он заявил на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Подробности в материале: Байден выразил сожаление, что не смог встретиться с Путиным на G20

18:37 07.12.2021 Приветствиями обменялись по видеосвязи президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден. Так начался саммит в видеоформате. Подробности в материале: Путин и Байден обменялись приветствиями

18:59 07.12.2021 Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры в формате телемоста, сообщает 7 декабря Reuters. Издание отмечает, что Байден намерен предупредить Путина о том, что Россию ждут самые жесткие экономические санкции, если она вторгнется на Украину. Об этом представители Белого дома сообщили Reuters перед началом видеоконференции. Подробности в материале: Байден намерен предупредить Путина о санкциях

19:24 07.12.2021 Переговоры по видеосвязи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена длятся уже больше часа. Об этом: Беседа Путина с Байденом длится больше часа

19:34 07.12.2021 Итоги переговоров с российским президентом Владимиром Путиным намерен обсудить с лидерами стран ЕС и Британии американский президент Джо Байден, сообщает 7 декабря Bloomberg. Консультации состоятся сегодня. Читайте также: Байден намерен обсудить с ЕС и Лондоном итоги беседы с Путиным

19:44 07.12.2021 Об отсутствии фотографий из Овального кабинета, откуда американский президент Джо Байден ведёт видеопереговоры с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает 7 декабря NewsLife. Об этом: За полтора часа беседы с Путиным не было ни одного кадра из Белого дома

20:07 07.12.2021 Рубль позитивно реагирует на переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, курс доллар опустился ниже 74 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Читайте также: Курс рубля укрепился на фоне переговоров Путина и Байдена

20:23 07.12.2021 Видеосаммит России и США завершён. Российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден беседовали по видеосвязи два часа и пять минут. Читайте подробнее: Путин и Байден закончили двухчасовой разговор

20:28 07.12.2021 Результаты переговоров Владимира Путина и Джо Байдена пока не известны. Пресс-службы президентов России и США об итогах беседы глав государств не сообщают.

20:32 07.12.2021 «Байден после переговоров с Путиным свяжется с Макроном, Меркель, Драги и Джонсоном, чтобы проинформировать их о результатах переговоров», — сообщил White House журналистам.

20:50 07.12.2021 Законодатели США убрали из согласованного проекта оборонного бюджета положение о введении санкций против «Северного потока — 2» и запрет на приобретение лицами из США суверенных долговых обязательств РФ, — Тг-канал Bbreaking.

21:06 07.12.2021 Президент России Владимир Путин на церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях БКЛ Московского метрополитена. Цитата из видео. kremlin.ru

21:16 07.12.2021 Байден озвучил Путину обеспокоенность США и европейских союзников наращиванием российских сил у Украины и дал понять, что они ответят решительными экономическими и иными мерами на военную эскалацию, — РИА Новости цитируют White House.

21:18 07.12.2021 Белый дом: Байден призвал Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии. Президенты поручили свои командам продолжить диалог по Украине.

21:20 07.12.2021 По данным Белого Дома, основными темами беседы Владимира Путина и Джо Байдена стали темы Украины, кибербезопасности, а также некие «региональные вопросы».

21:22 07.12.2021 Первую фотографию с переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина опубликовала пресс-служба Белого дома. Фото появились через час после окончания переговоров. Об этом: Белый дом опубликовал фото переговоров с Путиным

21:23 07.12.2021 «Байден провел сегодня защищенный видеозвонок с президентом России Путиным, чтобы обсудить ряд тем в отношениях между США и Россией, включая нашу озабоченность по поводу военной деятельности России на границе с Украиной, киберугроз и региональных проблем», — сообщение Белого дома в Твиттере.

21:31 07.12.2021 Bbreaking«>Стенограмма Белого дома после встречи Байдена и Путина. Bbreaking

21:31 07.12.2021 Тема Украины обсуждалась на переговорах российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщили 7 декабря в пресс-службе Белого дома. Читайте также: Байден высказал Путину претензии по Украине

21:43 07.12.2021 Вопрос стратегической стабильности обсуждался 7 декабря на российско-американском саммите в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе Белого дома. Также обсуждались темы Ирана и Украины. Об этом: Путин и Байден обсудили вопрос стратегической стабильности

21:59 07.12.2021 «Одно можно сказать точно: Трампа после такого разговора и такого пресс-релиза пару месяцев возили бы лицом по полу, попутно впаивая России новые санкции…» — тг-канал «Ватфор» комментирует итоги переговоров Путина и Байдена.

22:06 07.12.2021 Американское и европейское руководство готово ввести антироссийские санкции в случае военной агрессии России в отношении Украины, заявил 7 декабря президент США Джо Байден на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Так интерпретирует беседу пресс-служба Белого дома. Читайте также: Байден предупредил Путина о возможных санкциях «за Украину»

22:08 07.12.2021 Джо Байден и Владимир Зеленский на Конференции COP26. Источник: president.gov.ua

22:18 07.12.2021 Публике представят лишь небольшую часть результатов переговоров между президентами РФ и США, состоявшихся 7 декабря. Об этом 7 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России Богдан Безпалько. «Основная часть результатов переговоров Владимира Путина с Джо Байденом, очевидно, будет непубличной», — заявил эксперт. Подробности в материале: Эксперт: США могут пойти на небольшие уступки РФ по визам и дипломатам

22:25 07.12.2021 Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден передали обсуждение вопроса Украины «своим командам», сообщает 7 декабря пресс-служба Белого дома. Об этом было заявлено по итогам переговоров Путина и Байдена, продолжавшихся более двух часов. Читайте также: Украину отложили. Путин и Байден передали эту тему «своим командам»

23:08 07.12.2021 Украинская политика направлена на срыв Минских соглашений, заявил российский президент Владимир Путин 7 декабря на переговорах с американским коллегой Джо Байденом, сообщили в пресс-службе Кремля. Киев провоцирует военные действия в Донбассе. Об этом: Путин указал Байдену на срыв Киевом Минских соглашений

23:42 07.12.2021 Вариант улучшения дипломатических отношений предложил в ходе переговоров 7 декабря российский президент Владимир Путин американскому коллеге Джо Байдену, сообщили в пресс-службе Кремля. Предлагается обнулить ограничения, введённые с обеих сторон. Читайте подробнее: Путин предложил Байдену обнулить все ограничения по дипмиссиям

00:32 08.12.2021 Готовность продолжать взаимодействие России и США в вопросе борьбы с киберпреступностью выразили российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден в ходе переговоров, которые проходили по видеосвязи в закрытом режиме. Об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе Кремля. Подробности в материале: Путин и Байден заявили о готовности бороться с киберпреступностью

00:53 08.12.2021 Киев пытается притеснять русский язык на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с главой Белого дома Джо Байдена в ходе российско-американского саммита, который прошел 7 декабря в формате видеоконференции. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков на брифинге по итогам беседы. Об этом: Путин указал Байдену на попытки Киева усилить давление на русский язык

02:04 08.12.2021 Детали своей беседы с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся в рамках российско-американского саммита 7 декабря, сообщил президент США Джо Байден лидерам европейских стран — союзников Вашингтона в ходе телефонного звонка. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. Читайте далее: Байден сообщил европейским союзникам США о разговоре с Путиным

02:24 08.12.2021 Глава Белого дома Джо Байден заявил в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что США предоставят дополнительную военную помощь Украине и укрепят восточный флаг НАТО в случае, если Россия предпримет шаги против Киева. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам саммита двух государств, проходившем в формате видеоконференции 7 декабря. Об этом: Байден назвал Путину условие расширения американской военной помощи Украине

02:46 08.12.2021 Президент США Джо Байден планирует обсудить с будущим канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию с «Северным потоком — 2» и Украиной. Об этом заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила 7 декабря в комитете по иностранным делам Сената на слушаниях о российско-американских отношениях. Подробности в материале: Байден обсудит «СП-2» и Украину с будущем канцлером Германии — Шольцем

03:41 08.12.2021 Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден выразили удовлетворение выполнением достигнутых ранее договорённостей по обмену мнениями в вопросах борьбы с киберпреступностью. Об этом 7 декабря сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков. Подробности в материале: Россия и США готовы к взаимодействию в сфере кибербезопасности — Ушаков

03:54 08.12.2021 Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом, которые прошли 7 декабря в формате закрытой видеоконференции, заявил о бесполезности санкций — они не дают никакого положительного эффекта ни для одной из сторон. Об этом сказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Подробности в материале: Ушаков сообщил о реакции Путина на угрозу Байдена ввести новые санкции

04:10 08.12.2021 Президент США заинтересован в стабилизации российско-американских отношений, несмотря на рост напряжённости между Россией и Соединёнными Штатами в последнее время, заявила 7 декабря заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Читайте также: Нуланд заявила о стремлении Байдена стабилизировать отношения с Россией

04:22 08.12.2021 Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден не обсуждали тему, связанную с отправкой российских войск на Украину, и приписываемую России «угрозу вторжения», заявил 7 декабря журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Читайте подробнее: Путин и Байден не обсуждали отправку войск на Украину, заявили в Кремле

04:37 08.12.2021 Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию в Донбассе. Об этом 7 декабря сообщило агентство France-Presse со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Читайте подробнее: Макрон в ближайшие дни обсудит с Путиным и Зеленским ситуацию в Донбассе

04:53 08.12.2021 Соединённые Штаты и Россия находятся на начальной стадии переговоров по контролю над вооружениями в связи с тем, что постоянно появляются новые российские разработки, заявила 7 декабря заместитель американского госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Подробности в материале: Нуланд сообщила о попытках США и РФ вернуться к контролю над вооружениями

05:55 08.12.2021 Прямой диалог президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным является важным на фоне роста напряженности в мире, а также на фоне ситуации вокруг Украины, заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно в ходе пресс-конференции. Подробности в материале: Япония назвала важным прямой диалог Путина и Байдена

06:18 08.12.2021 У американской стороны есть основания полагать, что президент России Владимир Путин стремится воссоздать СССР «в качестве проекта своего наследия», заявила 7 декабря заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом: Нуланд предположила, что Путин решил воссоздать СССР

07:36 08.12.2021 Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом США Джозефом Байденом. kremlin.ru

07:45 08.12.2021 Президента России Владимира Путина не беспокоит глава Белого дома Джо Байден после того, как нынешняя американская администрация допустила «жалкое бегство» армии США из Афганистана с гибелью солдат и оставленной военной техникой на сумму $85 млрд. Об этом говорится в заявлении экс-лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа, которое было распространено 7 декабря его пресс-службой. Читайте также: Трамп обвинил Байдена в неспособности обеспокоить Путина

08:27 08.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Веселые заголовки сегодня в западной прессе по поводу вчерашней встречи Путина и Байдена. К примеру, The Times: «Не сметь повторять другой Крым! — Байден предупредил Путина». Зачем нам другой Крым? Нам и этого Крыма достаточно. А вот Одессу они не упоминают».

08:29 08.12.2021 Организация Объединенных Наций (ООН) выпустила заявление по итогам переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые состоялись 7 декабря вечером, по ситуации на Украине. Об этом: В ООН оценили переговоры Путина с Байденом по ситуации на Украине

08:29 08.12.2021 В администрации американского лидера заявили, что во время переговоров с Путиным в режиме видеоконференции Байден выразил глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников тем, что Россия наращивает силы вокруг Украины. Американский лидер «чётко дал понять», что Вашингтон и союзники «ответили бы решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», и призвал «к деэскалации и возвращению к дипломатии». Читайте подробнее: Байден предложил Путину «вернуться к дипломатии» в ситуации с Украиной

08:33 08.12.2021 Пара доллар/рубль 7 декабря торговалась на уровне 74,35 руб. в ожидании итогов переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, заявил корреспондентуИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов. Читайте также: Рубль дорожает после видеовстречи Путина и Байдена

08:37 08.12.2021 Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин: «Белый дом выпустил резюме по итогам встречи Путина и Байдена. Шизофренически-лживое и высушивающее мозг не хуже опусов Политбюро и передовиц «Правды» времен позднего Брежнева: «Президент Джозеф Р. Байден — младший провел сегодня защищенный видеовызов с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд вопросов российско-американской повестки дня. Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам проследить за этим, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами». Мое резюме: ни о чем не договорились, а значит, как писал Булгаков: «…Кому-то бежать, а кому-то умирать».

09:08 08.12.2021 Президент США Джо Байден. (сс) The White House

09:09 08.12.2021 Вашингтон не считает, что Россия приняла решение о нападении на Украину. Об этом 7 декабря заявил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит пресс-служба Белого дома. Об этом: США не считают, что Россия хочет напасть на Украину — Салливан

09:21 08.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Все делается для того, чтобы представить Байдена победителем. Смотрите, январь, а Россия не вторглась на Украину! Вот если бы не встреча…»

09:38 08.12.2021 Прямые и откровенные заявления президента США Джо Байдена должны поменять «расчёты» его российского коллеги Владимира Путина в отношении Украины, полагает американский госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом дипломат заявил на мероприятии, организованном изданием Wall Street Journal. По словам Блинкена, Байден «очень прямолинейно, откровенно» рассказал Путину во время переговоров 7 декабря о своей озабоченности из-за ситуации вокруг Украины. Он предупредил российскую сторону о последствиях в случае возможного «вторжения». «И я надеюсь, что, основываясь на этом разговоре, и то, что было сказано прямо и ясно президентом, повлияет на дальнейшие расчёты президента Путина», — приводит слова Блинкена «Интерфакс». Подробности в материале: Блинкен надеется, что «откровенность» Байдена повлияет на «планы Путина»

09:51 08.12.2021 Американская сторона поддерживает постоянный контакт с руководством ЕС по возможным санкциям против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга. По словам советника, Байден во время переговоров «посмотрел в глаза» российскому президенту Владимиру Путину и заявил о готовности Вашингтона пойти на то, что не было сделано в 2014 году. «Мы также очень тесно координируемся с нашими европейскими союзниками по этому вопросу на уровне глубокой конкретики», — сказал Салливан. Читайте подробнее: Советник Байдена: США ежедневно контактируют с ЕС по санкциям против России

10:17 08.12.2021 Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время онлайн-переговоров продемонстрировали настрой на продолжение практической работы и обсуждение весьма чувствительных вопросов. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам по итогам общения лидеров двух стран. «Итог пока рано подводить, для этого потребуется большое время, потому что накопилось столько проблем, что их можно разруливать не один месяц и, может быть, даже не один год», — сказал помощник главы Российского государства. Читайте также: Проблемы в отношениях РФ и США придется «разруливать» годами — Ушаков

10:21 08.12.2021 Белый дом выпустил резюме по итогам встречи Путина и Байдена. Шизофренически-лживое и высушивающее мозг не хуже опусов Политбюро и передовиц «Правды» времен позднего Брежнева: «Президент Джозеф Р. Байден — младший провел сегодня защищенный видеовызов с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить ряд вопросов российско-американской повестки дня. Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу эскалации Россией сил вокруг Украины и дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации. Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Два президента поручили своим командам проследить за этим, и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами». Мое резюме: ни о чем не договорились, а значит, как писал Булгаков: «…Кому-то бежать, а кому-то умирать».

10:24 08.12.2021 Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что переговоры двух президентов были тяжелыми и они не принесли удовлетворения обеим сторонам. «Зафиксированность Вашингтона на идее, что русская военная машина практически под парами для немедленного вторжения на Украину, даже несколько загадочна. Но благодаря ей итог саммита можно трактовать парадоксально. США жёстко требовали от России не атаковать Украину. Россия не атаковала Украину, потому что и не собиралась. Но по факту как бы пошла навстречу. Администрация Байдена с облегчением констатировала, что предотвратила войну угрозами сокрушительных санкций», — написал он в своем Telegram-канале.

10:25 08.12.2021 Президент США Джо Байден приветствовал возможность прямого и откровенного общения со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил во время брифинга. «Президент Байден приветствовал возможность пообщаться ясно и прямо с президентом Путиным», — приводит слова советника пресс-служба Белого дома.

10:27 08.12.2021 Директор Центра перспективных американских исследований Максим Сучков обратил внимание, что переговоры лидеров двух стран прошли накануне «Саммита за демократию». «Во вчерашних комментариях о результатах видеоконференции Путина — Байдена было немало интересных версий о том, почему американцам понадобилось так настойчиво раздувать тему «российского вторжения» на Украину. История о том, что Байден должен был предстать по итогам этой кампании как человек, предотвративший такое «вторжение», кажется убедительной. Но есть и еще один сюжет — переговоры с российским президентом прошли накануне значимого для этой администрации «саммита демократий». Циркулировавшие эти дни в ведущих западных изданиях картинки российского танкового вторжения в стиле Второй мировой войны должны создавать у наблюдателя ощущение реальности угрозы. Все это как бы повышает важность, возможно, главного мероприятия Байдена в этом году», — отметилэксперт на своей страницеFacebook.

11:03 08.12.2021 Президент России Владимир Путин. kremlin.ru

11:08 08.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Financial Times: «США призывают Берлин заблокировать российский газопровод в случае атаки на Украину». Это, конечно, прекрасно. Но почему бы американцам сразу не обсудить с немцами, где тем взять альтернативу российскому газу и во что это обойдется бюргерам? Почему-то дальше пункта «заблокировать газопровод» они не идут. Или будут решать немецкие проблемы по мере того, как сами же их будут создавать?»

11:27 08.12.2021 Польские власти считают, что состоявшиеся 7 декабря переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом были важными, однако они не принесли «окончательных решений». Об этом 8 декабря заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в эфире Польского радио. Читайте подробнее: В Польше прокомментировали итоги переговоров президентов России и США

11:57 08.12.2021 Президент США Джо Байден пригрозил России новыми санкциями, когда беседовал с президентом РФ Владимиром Путиным по видеосвязи. Читателей британского издания The Telegraph обеспокоила эта новость, своими опасениями они поделились в комментариях. Британцы, как следует из их сообщений, переживают за поставки в Европу российского газа. Так, пользователь NoLonger ATory предположил, что из-за антироссийских санкций поступление газа приостановится, поэтому европейцам «придется изрядно помёрзнуть этой зимой». «Без российского газа большая часть Европы замерзнет этой зимой из-за нашего безумного бегства от атомной энергетики и углерода к возобновляемым источникам энергии», — согласился с ним Paul Calvert. Читайте подробнее: Британцы боятся замёрзнуть без российского газа из-за санкций США

12:32 08.12.2021 Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох. (сс) INSPROmedia

13:08 08.12.2021 В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что американские законодатели исключили положение о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2» из версии проекта оборонного бюджета страны, одобренной представителями обеих палат Конгресса США. Читайте также: «Хоть Европа не замерзнет!» — Сеть о решении США по санкциям против СП-2

13:14 08.12.2021 Китайские власти рассматривают переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, которые состоялись накануне, как позитивный шаг в улучшении российско-американских отношений и стабилизации обстановки в мире. Об этом 8 декабря заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Читайте также: Диалог России и США позитивно влияет на международную обстановку — МИД КНР

13:33 08.12.2021 Российская валюта укрепилась по итогам торгов 7 декабря, ускорив подъём в ходе вечерних торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Читайте также: Рубль сдержанно отреагировал на переговоры Путина и Байдена

13:44 08.12.2021 В оборонный бюджет США на следующий год не попали санкции против России. Документ был опубликован после переговоров Путина и Байдена. В частности, в него не были включены ограничения, которые касаются «Северного потока — 2», российского суверенного долга, госслужащих и бизнесменов.

13:45 08.12.2021 Формат переговоров по видеосвязи с президентом США Джо Байденом, которые состоялись накануне, понравился президенту России Владимиру Путину. Об этом 8 декабря рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Песков: Путину понравился формат переговоров с Байденом по видеосвязи

14:01 08.12.2021 Путин и Байден обсудили возможность следующего разговора, но о сроках говорить пока рано — «Россия 24».

14:05 08.12.2021 Американские СМИ считают, что эта встреча для Байдена стала главной в карьере — «Россия 24».

14:08 08.12.2021 Украина отдаляется от России, и это пока единственный тренд, который просматривается в ближайшем будущем. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. «Максимум, что мог бы пообещать Байден Путину в отношении членства Украины в НАТО, так это то, что его (Байдена) администрация не будет настаивать на скорейшем присоединении страны к североатлантическому блоку», — заявил эксперт. Подробности в материале: Эксперт: Украина неизбежно движется от России на Запад

14:15 08.12.2021 Обсуждать глобальные, но не конкретные вопросы президентам США и России проще, чем конкретные, связанные с двусторонними отношениями. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Об этом: Эксперт: РФ и США проще обсуждать глобальные вопросы, а не конкретику

14:40 08.12.2021 Цитата из видео Джен Псаки присоединилась к Джейку Салливану на брифинге для прессы в США после телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным Guardian News

14:48 08.12.2021 Вечером 7 декабря лидеры России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели двухчасовые переговоры, главной темой которых стало возможная агрессия России против Украины, подготовку к которой российская сторона всячески отрицает, отмечая, что деятельность НАТО носит провокационный характер. 8 декабря в эфире шведского телеканала SVT корреспондент Берт Сундстрём, находящийся в России, прокомментировал итоги переговоров. Читайте подробнее: Путин вышел победителем из переговоров с Байденом — шведский канал SVT

15:00 08.12.2021 Напряжённость в европейском регионе может уменьшиться на фоне переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 8 декабря в интервью агентству Reuters. «Контакт между ними сам по себе способствует удержанию [от враждебных действий] и деэскалации. Мы ценим важные дипломатические усилия США по возвращению России за стол переговоров», — сказал украинский министр. Читайте подробнее: Кулеба: переговоры Путина и Байдена помогают деэскалации в Европе

15:01 08.12.2021 Для американского истеблишмента является традицией отказывать России в праве на интересы и сферу влияния. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Об этом: Эксперт: Кремлю понятна позиция США по отказу РФ в праве на сферу влияния

15:03 08.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: «Что-то в лесу сдохло! Пожалуй, самая антироссийская газета Нидерландов в разделе «Мнение» напечатала сегодня статью под заголовком «Путин прав»! Автор, лектор университета Утрехта Лаурин Крамп, резонно указывает на то, что России есть чего опасаться при приближении структур НАТО к нашим границам, и не видит ничего предосудительного в совместных учениях Белоруссии и РФ рядом с Европой, которая проводит не менее массированные учения в Польше. Редкое явление для нынешней европейской прессы. Боюсь, правда, ученая карьера преподавательницы на этом закончится, а штатные «кремленологи» дружно набросятся на нее, называя «полезным идиотом Кремля». Там давно такого инакомыслия относительно России не приемлют».

15:35 08.12.2021 Донбасс не ждет деэскалации после переговоров Путина и Байдена. Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена вряд ли приведет к деэскалации в Донбассе, поскольку Вашингтону это не выгодно. Так считает председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

16:18 08.12.2021 Россия принимает меры в отношении «ползучей» угрозы, которая наблюдается возле её границ, заявил 8 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. Заявление опубликовано 8 декабря «Пятым каналом». Читайте также: Песков заявил о «ползучей угрозе» со стороны США и НАТО

17:01 08.12.2021 Вашингтон отказывается воспринимать разумные доводы Москвы относительно ситуации на Украине. Об этом ИА REGNUM заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой. «США пока не готовы воспринимать разумные доводы со стороны России по вопросам Украины. Поведение Джо Байдена это явно проиллюстрировало. Попытки убедить лидера России в агрессивном настрое его страны и завуалированные угрозы о том, что поведение России будет обсуждаться США и их сторонниками, не позволяют надеяться на конструктивный диалог», — сказал Липовой. Подробности в материале: В «Офицерах России» назвали хорошим признаком переговоры с США по Украине

17:10 08.12.2021 Американцы прекрасно понимают все сигналы из Москвы, направляемые в адрес Киева. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Об этом: Эксперт: США прекрасно понимают, почему РФ стянула войска к границе

17:53 08.12.2021 Положительно оценил президент РФ Владимир Путин прошедшие накануне, 7 декабря, переговоры с американским коллегой Джо Байденом. Президент России 8 декабря сказал журналистам, что «беседа была открытой, предметной и конструктивной». Подробности в материале: Путин дал оценку переговорам с Байденом

18:10 08.12.2021 Вопрос «расширении НАТО на восток, в том числе за счёт Украины», обсуждался в беседе с американским президентом Джо Байденом, сообщил 8 декабря журналистам президент РФ Владимир Путин. Главы государств говорили на «очень чувствительную» для России тему. Читайте также: С Байденом обсуждался один из важнейших для России вопросов — Путин

18:35 08.12.2021 Россия не видит смысла обсуждать вопросы урегулирования конфликта в Донбассе с теми, кто ничего не решает — не только с представителями Украины, но и с представителями Франции и Германии. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Об этом: Эксперт: РФ говорит об Украине не с ЕС, а с теми, кто принимает решения

18:43 08.12.2021 Украинская политика — это политика «тотального фейка». Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. «Переговоры Путина и Байдена — в той их части, которая была связана с Украиной, — продемонстрировали, что международная политика вокруг украинских проблем становится всё более похожей на саму Украину», — заявил эксперт. Об этом: Эксперт: переговоры по Украине становятся всё более похожи на саму Украину

19:00 08.12.2021 Сохранение актуальности Минских соглашений и отсутствие новых санкций США против «Северного потока — 2» являются провалом политики Киева. Об этом 8 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. Читайте также: Эксперт: Переговоры Путина и Байдена — это провал Украины

19:00 08.12.2021 Тематику, продолжительность и общий характер беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена можно оценить положительно, сообщил 8 декабря журналистам греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис. Оценку премьер-министр дал на основании полученной от президента России информации. Об этом: Премьер-министр Греции назвал беседу Путина и Байдена позитивным фактом

19:43 08.12.2021 Отправки американского контингента на Украину не планируется, даже при том, что действия России близ украинской границы вызывают у Вашингтона недовольство. Об этом 8 декабря заявил американский президент Джо Байден в ходе пресс-конференции у Белого дома. Читайте подробнее: Байден заявил, что США не намерены отправлять войска на Украину

20:34 08.12.2021 Вопрос об угрозе расширения НАТО на восток, поднятый президентом России Владимиром Путиным, США готовы обсудить в ближайшее время, сообщил 8 декабря журналистам американский президент Джо Байден. Анонс переговоров состоится в ближайшие дни — до 10 декабря. Читайте подробнее: Байден объявил, что США и союзники обсудят с РФ проблему расширения НАТО

20:39 08.12.2021 Информация, согласно которой оборонный бюджет США представлен без упоминания санкций по «Северному потоку — 2», хотя в раннем несогласованном варианте документа требовался отчёт по российскому трубопроводу, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Подробности в материале: «Дали заднюю» — сети не нашли упоминания СП-2 в оборонном бюджете США

20:41 08.12.2021 Информацию, согласно которой президент США Джозеф Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным призвал Россию к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 8 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Сеть: «Какой же это бред!» — Байден призвал Путина к деэскалации на Украине

21:36 08.12.2021 Церемония запуска пассажирского движения на новых станциях БКЛ Московского метрополитена. Цитата из видео. kremlin.ru

23:14 08.12.2021 Проблема российских виз для дипломатов США начала решаться после состоявшегося накануне, 7 декабря, российско-американского саммита, сообщил 8 декабря журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Планируется начать соответствующие переговоры. Подробности в материале: Беседа Путина и Байдена помогла в вопросе виз для дипломатов — Госдеп

23:32 08.12.2021 Сообщение пресс-службы офиса президента Украины о том, что глава страны Владимир Зеленский проведёт телефонный разговор с американским лидером Джозефом Байденом после того, как тот закончит переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 декабря в социальной сети Facebook. Читайте также: Сеть: «Зеля, пиши завещание!» — Байден позвонит Зеленскому после Путина

23:40 08.12.2021 На тему действий НАТО в случае «российской агрессии» против Украины поговорили 8 декабря по телефону госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс. Обсуждались варианты действий альянса «в ответ на дальнейшую российскую агрессию против Украины». Читайте также: Блинкен и Столтенберг обсудили переговоры Путина и Байдена

00:22 09.12.2021 Видеосаммит президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена, который состоялся 7 декабря, стал темой телефонных переговоров госсекретаря Соединенных ШтатовЭнтони Блинкена и генерального секретаря Североатлантического альянсаЙенса Столтенберга. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США. Читайте далее: Блинкен и Столтенберг обсудили разговор Путина и Байдена

00:23 09.12.2021 Госсекретарь США Энтони Блинкен [(сс) U.S. Department of State]

07:40 09.12.2021 Переговоры, которые состоялись 7 декабря между президентом России Владимиром Путиным и главой Белого дома Джо Байденом, приветствует Организация Объединенных Наций. Об этом заявил представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик 8 декабря в ходе пресс-конференции. Читайте подробнее: ООН поприветствовала переговоры Путина и Байдена

07:50 09.12.2021 Президент США Джо Байден пошел на уступку в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным из-за того, что решил провести встречу с союзниками по НАТО по вопросу расширения альянса на восток. Об этом сообщает газета The Financial Times. Читайте также: FT назвала уступку Байдена для Путина

07:52 09.12.2021 Fox News сообщает со ссылкой на источники, что Белый дом может рассматривать возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT. США пока не заняли официальную позицию по этому вопросу, однако источники указывают, что любой шаг Соединенных Штатов в этом направлении Россия рассмотрит как акт экономической войны. Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. Читайте также: Сети о беседе Путина и Байдена: «Один из них — лидер, а другой — Байден»

07:58 09.12.2021 Безответственными и непродуманными назвало заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о ядерном ударе по России посольство РФ в США. Об этом 9 декабря сказано в заявлении посольства, опубликованном на странице российского диппредставительства в Facebook. Уикер в интервью телеканалу Fox News, комментируя ситуацию о якобы эскалации у украинской границы, дал рекомендацию президенту США Джозефу Байдену в случае обострения обстановки не исключать возможность военных действий, вплоть до превентивного применения ядерного оружия против России. Читайте также: Посольство РФ в США осудило слова сенатора Уикера о ядерном ударе по России

08:00 09.12.2021 Администрация президента США Джо Байдена учитывает возможные риски от введения дополнительных санкций против России, в частности, опасается роста цен на бензин в Соединённых Штатах, сообщил 8 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники. Читайте также: CNN: Байден не станет спешить с новыми санкциями из-за роста цен на бензин

08:06 09.12.2021 Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО недружественно по отношению к РФ и объявляет её своим противником. По словам российского лидера, в течение недели Соединенным Штатам будут представлены предложения в сфере безопасности. Саму беседу с Байденом Путин назвал открытой, предметной и конструктивной. Владимир Путин также отметил имеющееся беспокойство касательно возможности принятия Украины в НАТО, так как там появятся вооружения альянса. Цитата канала «Военный обозреватель».

08:21 09.12.2021 После разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который должен пройти 9 декабря, президент США Джо Байден собирается провести с лидерами стран «Бухарестской девятки» обсуждение онлайн-саммита Россия — США, который состоялся 7 декабря. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба Белого дома. Подробности в материале: Байден обсудит с лидерами «Бухарестской девятки» ситуацию с РФ и Украиной

08:26 09.12.2021 Евроатлантическому сообществу следует нанести по России «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей), заявил сын одного из ведущих в прошлом идеологов внешней политики США Збигнева Бжезинского — Ян Бжезинский. С соответствующим заявлением он выступил в эфире YouTube-канала Open Ukraine. Читайте также: Сын Бжезинского предложил нанести по России «предупреждающий удар»

08:48 09.12.2021 Посольство РФ в США прокомментировало предложения американского сенатора Уикера применить против России ядерное оружие: «Подобные высказывания — безответственны. Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 г. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. Примечательно, что в штате Миссисипи, который представляет законодатель, расположены отделения Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Atomics и т. д. В этой связи возникают вопросы. Чьи интересы продвигает сенатор, призывая к войне, — украинцев или ВПК США? Разве можно позволить, чтобы интересы наживы на производстве вооружений доминировали над стремлением народов обезопасить себя от угрозы ракетно-ядерной войны? Шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, работающему в законодательном органе США».

09:04 09.12.2021 Экс-президент США Дональд Трамп отреагировал на виртуальную встречу президентов США и России. Он сказал, что Путина могут не беспокоить шаги администрации Байдена, учитывая «жалкую капитуляцию» Соединенных Штатов в Афганистане. Читайте также: Трамп с презрением высказался о Байдене

10:23 09.12.2021 Поручения по итогам переговоров президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которые прошли 7 декабря, прорабатывает в настоящее время МИД РФ. Об этом 9 декабря рассказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Читайте подробнее: Захарова: МИД РФ прорабатывает поручения по итогам встречи Путина и Байдена

12:40 09.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» Владимир Корнилов: «FT сегодня пишет о том, что новая коалиция в Германии готова остановить Северный поток —2 сразу после «российского вторжения на Украину». Но опять не упоминает того факта, что тогда ведь остановится и «украинский поток» (война же!), а соответственно, у бюргеров не останется вообще никакого газа! Что делать в этом случае, почему-то никто не обсуждает».

12:40 09.12.2021 Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан своими заявлениями о миропорядке фактически плюнул в лицо участникам организуемого США так называемого «Саммита за демократию». Читайте также: Захарова: Салливан «плюнул в лицо» участникам «Саммита за демократию»

12:41 09.12.2021 Джейк Салливан, советник президента США по нацбезопасности. whitehouse.gov

12:57 09.12.2021 Заявление президента России Владимира Путина о том, что он выражает обеспокоенность по поводу перспективы членства Украины в НАТО, которое приведёт к размещению соответствующих военных контингентов, баз и угрожающего Российской Федерации оружия, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 9 декабря в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: «Кому она нужна с долгами?» — сети о перспективах членства Украины в НАТО

13:03 09.12.2021 Стратегическая авиация США тренирует пуски крылатых ракет по объектам в России. Свыше 95% наземных установок российских ядерных сил готовы к боевому применению. (Генеральный штаб ВС РФ). Читайте также: Герасимов: число полётов авиации США у восточной границы РФ увеличилось

13:06 09.12.2021 Политический обозреватель медиагруппы «Россия Сегодня» Владимир Корнилов: [[[video-0]]] «Что меня поражает в заявлении американского сенатора о возможности нанесения превентивного ядерного удара по России, так это спокойная реакция журналиста. Мол, а что тут такого? Причем спроси их обоих, что будете делать, когда Россия ответит тем же (даже не «если», а «когда»), выпучат глаза и будут очень удивляться. Мол, нас-то за что?!».

13:30 09.12.2021 Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает необходимой деэскалацию по ситуации с Украиной и в связи с этим приветствует разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который состоялся 7 декабря. Он заявил об этом 9 декабря на совестной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок по итогам их встречи в Париже. Читайте также: Глава МИД Франции приветствовал переговоры Путина с Байденом

14:42 09.12.2021 Дмитрий Песков — пресс-секретарь президента России — заявил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в разговоре отмечали необходимость согласования концептуально важных вопросов, связанных с Североатлантическим альянсом, с коллегами США по НАТО. Подробности в материале: Песков прокомментировал тему НАТО на переговорах Путина и Байдена

14:50 09.12.2021 В российском МИДе опровергли ряд заявлений президента США Джо Байдена касательно двусторонних отношений. Так, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москве ничего неизвестно об анонсированной Байденом встрече Россия-НАТО по ситуации в Украине.

14:51 09.12.2021 Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден обсудили во время переговоров участие союзников США по НАТО в обсуждении расширения альянса на восток. Об этом 9 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Путин и Байден обсудили участие союзников США в переговорах о политике НАТО

14:55 09.12.2021 Обещанные США «жёсткие» санкции не повлияют на политику России. К такому выводу пришла газета New York Times. Издание напоминает, что в Европе сейчас энергетический кризис, поэтому возможные санкции против российских газовых и нефтяных компаний сильно ударят по европейским союзникам США. Цены вырастут ещё сильнее. Отключение России от системы SWIFT могло бы стать болезненной мерой, считает издание. Но только в краткосрочной перспективе. Это вряд ли будет достаточным для того, чтобы Москва изменила свой курс. Кроме того, указывает New York Times, введённые ранее санкции против Москвы тоже оказались неэффективными: они не предотвратили воссоединения Крыма с Россией и не изменили политику по Донбассу. SputnikLive.

14:55 09.12.2021 Президент США Джо Байден анонсировал встречу представителей России и НАТО по Украине, но у российской стороны подробностей об этой встрече нет. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил 9 декабря журналистам. «Мне неизвестно ни о какой встрече, видел комментарии президента США [Джо Байдена] на эту тему», — сказал дипломат. Читайте также: У МИД РФ нет деталей анонсированной Байденом встречи с НАТО по Украине

15:12 09.12.2021 После проведённых 7 декабря в формате видеосвязи переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом позиция властей Украины изменилась, так как они согласились обсудить предложения ЛНР и ДНР о принятии совместного заявления об укреплении режима перемирия. Такое мнение 9 декабря высказал представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник. Читайте подробнее: В ЛНР заявили, что позиция Киева изменилась после беседы Путина с Байденом

15:55 09.12.2021 Цитата из видео. Джен Псаки присоединилась к Джейку Салливану на брифинге для прессы в США после телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным. Guardian News

16:18 09.12.2021 Наиболее болезненной для России является тема военного освоения Украины странами — участницами НАТО. Об этом 9 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский. «Если говорить про военное присутствие стран НАТО на Украине, то для России именно эта тема является самой значимой», — заявил эксперт. Об этом: Эксперт: США учли позицию России по вступлению Украины в НАТО

16:49 09.12.2021 Президент США Джо Байден заинтересован в стабилизации отношений с Россией. Об этом 9 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». Таким образом эксперт прокомментировал прошедшие переговоры президента России Владимира Путина с его американским коллегой в режиме видеосвязи. Подробности в материале: Разведчик-нелегал заявил о стабилизации отношений России и США

17:15 09.12.2021 Россия совершила настоящий прорыв в области наступательных вооружений? и США не в силах этому противостоять. Об этом 9 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». «Тот прорыв, который сделала Россия в наступательных вооружений вроде гиперзвуковых ракет, он односторонний. У американцев нечем крыть», — сказал разведчик-нелегал. Поэтому власти США пытаются сгладить напряженность в отношениях с Москвой, чтобы у них было время подготовить ответ на новое российское оружие. Читайте также: Полковник СВР: США «нечем крыть» гиперзвуковые ракеты России

17:25 09.12.2021 Запад наконец-то открыто признал, что у России должна быть своя зона влияния. Об этом 9 декабря заявил российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, подобное событие происходит впервые с момента распада СССР. Теперь Запад начинает осознавать, что ему нельзя свободно действовать у границ России Читайте подробнее: Полковник СВР: впервые после распада СССР Запад признал зону влияния России

17:32 09.12.2021 Президент США Джо Байден. (сс) White House. Adam Schultz

18:05 09.12.2021 Отношения России с США могут быть доведены до критической ситуации, не уступающей Карибскому кризису 1962 года, хотя ещё есть время договориться о нерасширении НАТО, заявил 9 декабря журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, такой кризис станет дипломатическим провалом, но он случится, если всё будет продолжаться так, как идёт. Читайте также: Время еще есть — Рябков допустил новый «Карибский кризис» из-за США

18:36 09.12.2021 Россия не предоставит США и Евросоюзу никаких односторонних уступок, диалог должен вестись на принципах равноправия, заявил 9 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом он сообщил на заседании Российского совета по международным делам. Читайте также: Односторонних уступок от России США и ЕС не дождутся — Рябков

20:38 09.12.2021 МИД РФ. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:31 09.12.2021 Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг. president.gov.ua

22:58 09.12.2021 Президент США Джо Байден с министром обороны Ллойдом Остином и генералом армии Марком А. Милли. (сс) U.S. Secretary of Defense

01:24 В ходе телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом глава Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом 10 декабря сообщил заместитель главы офиса украинского лидера Андрей Сибига в программе «Право на власть» в эфире телеканала «1+1». Читайте также: Зеленский сообщил Байдену о готовности к переговорам с Путиным

06:07 Несколько стран в Восточной Европе, которые входят в блок НАТО, раскритиковали предложение президента США Джо Байдена начать диалог с Россией в связи с высказанными ею озабоченностями, сообщило 9 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатический источник. Читайте подробнее: СМИ сообщили о недовольстве в НАТО предложением Байдена по России

06:52 Администрация США пока не знает, какими будут новые санкции против России, но продолжит обсуждать методы давления с «европейскими партнерами и искать пути движения вперёд», заявил 9 декабря на брифинге высокопоставленный представитель администрации США. Читайте также: США посоветуются с ЕС перед введением новых санкций против России

07:36 Статья в украинском издании «Страна.ua», согласно которой Вашингтон готов отказаться от дальнейшего давления на «Северный поток — 2» после переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джозефом Байденом, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 9 декабря в социальной сети Facebook. Читайте подробнее: «Украину окончательно слили» — сети о повороте США в отношении СП-2

08:06 Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки растерялась при ответе на вопрос, о подготовке каких контактов для обсуждения обеспокоенности России относительно НАТО говорил президент США Джо Байден после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма брифинга опубликована 9 декабря на сайте Белого дома. Об этом: Псаки завели в тупик словами Байдена о подготовке контактов НАТО и России

08:12 Соединенные Штаты готовы к обсуждению с Россией ее «обеспокоенности» и предлагают использовать для этого такие существующие площадки, как Совет Россия — НАТО и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом 10 декабря заявила на брифинге представительница Белого дома. Читайте подробнее: В Белом доме предложили России площадки для обсуждения ее «обеспокоенности»

08:47 США намерены продолжать взаимодействие с Россией по вопросам о безопасности в Европе. Об этом 9 декабря заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом: США продолжат взаимодействие с РФ по вопросам безопасности в Европе — Псаки

09:15 «Байден привел в ярость восточных союзников по НАТО своими связями с Россией»: «Страны Восточной Европы критически отреагировали на предложение США о встрече союзников по НАТО с Россией для обсуждения ее действий вдоль границ Украины. Власти одной из стран, входящих в альянс, возмутились и потребовали незамедлительно прояснить, на какие темы планирует вести диалог глава США. По словам другого дипломата, на восточном фланге НАТО нервничают: страны там в прошлом подчинялись СССР, а теперь они сталкиваются с агрессивной Россией. Эти страны хотят знать, какие именно уступки по итогам консультаций с Россией возможны. Союзники США интересуются возможными политическими гарантиями Байдена России, и насколько они могут сократить способность НАТО к действиям. Ряд стран счел готовность американского лидера к диалогу дипломатической уступкой». Цитата канала «Пул №3».

10:01 Президент США Джо Байден провёл переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским лишь на третий день после своей беседы с российским коллегой Владимиром Путиным из-за насыщенного графика. Об этом заявила представитель американской администрации высокого ранга в ходе брифинга, организованного по итогам беседы лидеров США и Украины. По словам сотрудницы Белого дома, у президента США, «разумеется, много других вещей в его повестке дня» — это вопросы внутренней политики, поездки по стране и другие задачи. «Вы знаете, что была целая серия звонков и бесед с целым спектром партнёров», — добавила представитель администрации. Читайте также: В США объяснили отсрочку между переговорами Байдена с Путиным и Зеленским

10:30 Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает по телефону с Джо Байденом. president.gov.ua

11:35 Президент США Джо Байден заявил, что не рассматривает возможность отправки американских войск для защиты Украины в ответ на наращивание российской военной мощи на границах страны, пишет британская газета The Guardian. «Этого нет», — сказал он журналистам через день после прямого разговора с Владимиром Путиным.

12:28 Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента США Джо Байдена запустить диалог России и НАТО по ситуации вокруг Украины. Об этом неназванные дипломаты рассказал агентству Bloomberg. Критику вызвала идея о том, чтобы «горстка союзников» по НАТО могла встретиться с Россией «для обсуждения наращивания военной мощи вдоль границ Украины», говорится в публикации. Так, власти одной из стран в этом регионе «в ярости» и требуют немедленных разъяснений по плану Байдена, рассказал один из дипломатов. Читайте подробнее: В НАТО пришли в ярость из-за идеи Байдена о диалоге с РФ — Bloomberg

13:13 Солдаты НАТО [(cc) Daniel Cole]