Нур-Султан, 7 декабря 2021, 08:17 — REGNUM 6 декабря в Нур-Султане состоялось открытие нового здания посольства Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«Президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев, разрезав символическую ленту, торжественно открыли новое здание дипломатического представительства республики», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что прозвучали государственные гимны двух стран. Президенты Узбекистана и Казахстана ознакомились с созданными в посольстве условиями.
«Современное здание возведено строителями нашей (Узбекистан) страны. Помещения оформлены в национальном стиле», — говорится в сообщении.
На территории дипломатического представительства расположены основное здание, консульский отдел, жилой дом для сотрудников, резиденция главы дипмиссии, детская и спортивная площадки.
«Особое внимание уделено эффективной организации рабочего процесса, широко внедрены информационные технологии», — отметили в пресс-службе.
В частности, установленное в посольстве интерактивное оборудование позволяет проводить переговоры в онлайн-режиме.
«Для эффективной консульской деятельности установлена система «электронная очередь», посетители могут получить необходимую информацию интерактивными средствами», — говорится, в частности, в сообщении.