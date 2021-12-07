Астана, 7 декабря, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 6 декабря в Нур-Султане состоялось открытие нового здания посольства Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Флаги Узбекистана и Казахстана

«Президенты Шавкат Мирзиёев и Касым-Жомарт Токаев, разрезав символическую ленту, торжественно открыли новое здание дипломатического представительства республики», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что прозвучали государственные гимны двух стран. Президенты Узбекистана и Казахстана ознакомились с созданными в посольстве условиями.

«Современное здание возведено строителями нашей (Узбекистан) страны. Помещения оформлены в национальном стиле», — говорится в сообщении.

На территории дипломатического представительства расположены основное здание, консульский отдел, жилой дом для сотрудников, резиденция главы дипмиссии, детская и спортивная площадки.

«Особое внимание уделено эффективной организации рабочего процесса, широко внедрены информационные технологии», — отметили в пресс-службе.

В частности, установленное в посольстве интерактивное оборудование позволяет проводить переговоры в онлайн-режиме.

«Для эффективной консульской деятельности установлена система «электронная очередь», посетители могут получить необходимую информацию интерактивными средствами», — говорится, в частности, в сообщении.