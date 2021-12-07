Джакарта, , 08:17 — REGNUM В результате извержения вулкана Семеру в Индонезии погибли 27 человек, сообщает Detik.

Извержение вулкана

Поисково-спасательная группа, работающая на месте, обнаружила еще пять тел. Пропавшими без вести числятся ещё 20 человек.

По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий, тяжелые ранения получили 69 человек, а около 100 незначительные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спасатели в Индонезии говорили о 22 погибших в результате извержения вулкана.

Подробнее в материале: Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли десятки человек