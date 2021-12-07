Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам дня 6 декабря нефть марки Brent подорожала на 5,22%, до $73,66. Торги открылись резким ростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Нефтедобыча Uusisuomi.fi

Рост котировок сохранялся до закрытия дня. Повышению цен способствовало несколько факторов.

С утра нефть дорожала на фоне повышенного спроса на рисковые активы. Спрос поддерживался позитивными новостями, связанными с новым штаммом «Омрикон».

Новый штамм протекает с относительно легкими симптомами, что ослабило опасения по поводу потенциальных экономических последствий от него.

Нефть подорожала на фоне решения Саудовской Аравии поднять цены для своих основных потребителей.

Дополнительную поддержку покупатели по нефти черпали от того, что переговоры зашли в тупик. Ирану не удается избавиться от санкций и нарастить добычу нефти.

Сегодня, 7 декабря, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $73,49. Покупатели прошли сопротивление $72,85. Теперь им открылась дорога к уровню $77.

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