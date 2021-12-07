Минск, 7 декабря, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехникой, введенный властями Белоруссии в августе минувшего года после прошедших выборов президента республики, отменен. Это следует из постановления белорусского Совета министров, обнародованного 7 декабря на национальном правовом портале.

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«Признать утратившим силу постановление Совета министров Республики Беларусь от 11 августа 2020 г. № 475 «Об обороте пиротехнических изделий», — говорится в опубликованном документе.

При этом указанный запрет был введен в стране из-за начавшихся после выборов президента Белоруссии протестных акций, так как власти страны опасались применения в ходе них пиротехнических изделий против силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запретил властям Польши выдворять мигрантов, которые пересекли границу с Белоруссией и обратились в судебный орган.