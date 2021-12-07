Абакан, , 08:14 — REGNUM Ещё восемь человек с диагнозом COVID-19 скончались в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 7 декабря в республиканском правительстве.

Реанимация Med.ru

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Как уточнили в республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, жертвами COVID-19 стали четыре женщины (61 год, 71 год, 72 года, 88 лет) и четверо мужчин (71 год, 72 года, 80 лет, 85 лет).

Всего в регионе с начала 2021 года умерли 1325 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в республике подтверждено 152 случая заражения коронавирусом, выздоровели 498 человек.

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