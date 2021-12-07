Москва, 7 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Москве пассажир упал на пути на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии, сообщает 7 декабря «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

Агентство уточняет, что падение произошло перед прибывающим поездом, информации о состоянии пассажира нет. В связи с инцидентом в подземке временно отключили напряжение контактного рельса.

Как сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта, в настоящее время движение поездов вводится график.

Напомним, в Московском метрополитене произошла задержка в движении поездов из-за плохого самочувствия машиниста.