Минск, 7 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями был отменён правительством Белоруссии. Об этом сказано в постановлении совета министров, опубликованном 7 декабря на национальном правовом портале.

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В документе сказано, что постановление совета министров Белоруссии от 11 августа 2020 года № 475 «Об обороте пиротехнических изделий» признаётся утратившим силу.

Запрет на торговлю пиротехническими изделиями был введён в Белоруссии в августе 2020 года после президентских выборов, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу с большим отрывом от остальных кандидатов одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первое время вылились в массовые беспорядки и столкновения с силовиками. В целях безопасности в стране была запрещена продажа любых пиротехнических изделий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента Белоруссии Лукашенко, оппозиционеров в стране не более 10%.