Кишинёв, , 08:13 — REGNUM Отложенный второй тур выборов мэра молдавского города Бельцы состоится 19 декабря. Об этом, как передаёт телеканал TV8, сообщила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она добавила, что участвовать в выборах будут кандидаты, занявшие второе и третье места: независимый кандидат Николай Григоришин и представляющий правящую партию «Действие и солидарность» Борис Макоч.

«Если один из двух откажется от участия в гонке не позднее, чем за 7 дней до этого, выборы состоятся между оставшимся кандидатом и следующим», — сказала Караман.

Напомним, в Бельцах суд в результате обращения ЦИК снял Таубер с выборов, набравшую в первом туре голосования 47,9% голосов. Григоришин и Макоч получили, соответственно, 20,9% и 14% голосов.

В Центризбиркоме обвиняют Таубер в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба. Партия «Шор» проводит в Бельцах акции протеста.

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