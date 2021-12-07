Кишинёв, 7 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Отложенный второй тур выборов мэра молдавского города Бельцы состоится 19 декабря. Об этом, как передаёт телеканал TV8, сообщила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

Она добавила, что участвовать в выборах будут кандидаты, занявшие второе и третье места: независимый кандидат Николай Григоришин и представляющий правящую партию «Действие и солидарность» Борис Макоч.

«Если один из двух откажется от участия в гонке не позднее, чем за 7 дней до этого, выборы состоятся между оставшимся кандидатом и следующим», — сказала Караман.

Напомним, в Бельцах суд в результате обращения ЦИК снял Таубер с выборов, набравшую в первом туре голосования 47,9% голосов. Григоришин и Макоч получили, соответственно, 20,9% и 14% голосов.

В Центризбиркоме обвиняют Таубер в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба. Партия «Шор» проводит в Бельцах акции протеста.