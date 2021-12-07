ЦИК Молдавии назвал новую дату и условия отложенных выборов в Бельцах
Кишинёв, 7 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Отложенный второй тур выборов мэра молдавского города Бельцы состоится 19 декабря. Об этом, как передаёт телеканал TV8, сообщила журналистам председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелика Караман.
Она добавила, что участвовать в выборах будут кандидаты, занявшие второе и третье места: независимый кандидат Николай Григоришин и представляющий правящую партию «Действие и солидарность» Борис Макоч.
«Если один из двух откажется от участия в гонке не позднее, чем за 7 дней до этого, выборы состоятся между оставшимся кандидатом и следующим», — сказала Караман.
Напомним, в Бельцах суд в результате обращения ЦИК снял Таубер с выборов, набравшую в первом туре голосования 47,9% голосов. Григоришин и Макоч получили, соответственно, 20,9% и 14% голосов.
В Центризбиркоме обвиняют Таубер в превышении расходов на избирательную кампанию при покупке еды для членов избирательного штаба. Партия «Шор» проводит в Бельцах акции протеста.