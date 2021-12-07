Москва, 7 декабря, 2021, 08:13 — ИА Регнум. На Арбатско-Покровской линии Московского метро из-за обнаружения человека на путях было временно прервано движение поездов от станции «Щёлковская» до станции «Партизанская», в обратном направлении увеличились интервалы движения. Об этом пресс-служба столичного метрополитена 7 декабря сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

Через несколько минут движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии восстановилось с увеличенными интервалами. Ещё через полчаса движение поездов восстановилось «в соответствии с графиком».

Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене произошла задержка в движении поездов из-за плохого самочувствия машиниста.

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