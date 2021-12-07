Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону начался капитальный ремонт доходного дома Шапошникова — памятника гражданской архитектуры конца XIX века. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Алексей Колчин ИА REGNUM Старинная архитектура

«За время эксплуатации <…> объект культурного наследия пришел в плачевное состояние. Подрядчик, согласно договору, должен укрепить грунт и фундамент здания, восстановить фасад, заменить оконные проемы и водосточные трубы, а также инженерные системы, отремонтировать кровлю, отреставрировать помещения», — уточнил Логвиненко в Instagram.

Капитальный ремонт здания обойдётся почти в 52 млн рублей. Завершить работы планируется в июле 2022 года.

Стоит отметить, что в здании, построенном в 1885 году, располагалась первая художественная школа «Донпрофобра», где учились народный художник СССР Евгений Вучетич и академик живописи Александр Лактинов. В послевоенные годы в стенах здания была организована работа областного военного комиссариата.