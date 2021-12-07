Екатеринбург, , 08:11 — REGNUM В Екатеринбурге на площади 1905 года могут залить каток. Ледовый городок планируют перенести в другую часть города, заявил мэр Алексей Орлов в прямом эфире портала E1.RU.

ГУМ-каток на Красной площади Дарья Антонова © ИА REGNUM

Орлов отметил, что принятие такого решения возможно только при поддержке местных жителей. Идею могут воплотить в жизнь уже в 2022 году. Если проект реализуют, то местные жители смогут посещать каток, сравнимый с тем, что находится на Красной площади.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря на площади 1905 года откроют ледовый городок. Здесь появится 12 ледяных фигур и замок. Кроме того, в центре города установят 50-метровую елку.

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