Кемерово, , 08:11 — REGNUM В Кемеровской области количество закупленных единиц сельхозтехники увеличилось почти на 40% по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства региона.

Сельхозтехника Tatarstan.ru

Уточнняется, что в 2020 году было приобретено 104 единицы техники, в 2021 году закуплено 143 единицы самоходной техники (70 тракторов, 70 зерноуборочных и три кормоуборочных комбайна) и 206 единиц прицепного оборудования (косилки, плуги, сеялки).

«Перед хозяйствами Кузбасса поставлена задача ежегодно увеличивать долю зерновых от общего объема посевных полей, вводить в оборот бросовые земли, повышать урожайность. Современное оборудование облегчит труд механизаторов, позволит им выполнить больший объем работы в более сжатые сроки, что крайне важно в климатических условиях региона. От урожая в немалой степени зависит продовольственное и экономическое благополучие региона», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

Среди лидеров по техническому перевооружению — Промышленновский, Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский и Прокопьевский округа.