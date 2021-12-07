Уфа, , 08:13 — REGNUM Обязательный режим самоизоляции устанавливается в Башкирии в отношении лиц с подозрением на COVID-19. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности подписал 6 декабря глава республики Радий Хабиров.

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«Согласно новой редакции документа, обязательный режим самоизоляции устанавливается в отношении жителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 или с подозрением на него, а также контактировавших с ними за исключением тех, кто прошёл полный курс вакцинации против коронавируса в течение последних шести месяцев или переболел COVID-19 в течение полугода, при отсутствии у них симптомов заболевания», — говорится в сообщении пресс-службы администрации главы региона.

Сообщается, что перевозчики, в том числе и такси должны не менее двух раз в сутки обрабатывать поверхности салона пассажирского транспорта, при этом им нужно применять препараты вирулицидного действия, а также необходимо мыть полы в пассажирском салоне.

Не менее двух раз в сутки нужно обрабатывать поверхности, с которыми контактируют люди, и в речных портах, аэропортах, железнодорожных, авто‑ и аэровокзалах, а также нужно мыть полы.

«Военнослужащие, члены их семей и гражданский персонал Вооружённых сил Российской Федерации могут подтвердить факт прохождения вакцинации против коронавируса или перенесённого в течение шести месяцев COVID-19 сертификатом (справкой), выданной в бумажном виде военно-медицинской организацией», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в Башкирии разрешили работу детских игровых комнат, детских развлекательных центров. Их смогут посещать лишь лица, у которых есть при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19, либо справка о перенесённом в течение шести месяцев COVID-19 либо справка о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации, которая должна представляться вместе со справкой об отрицательном результате лабораторного ПЦР-исследования на COVID-19. Это правило не действует на лиц до 18 лет.