Нур-Султан, , 08:09 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в сопровождении премьер-министра Казахстана Аскара Мамина накануне посетил Офис цифрового правительства, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Офис цифрового правительства расположен на территории делового центра EXPO в городе Нур-Султане. Он был открыт в сентябре этого года и включает в себя Национальный аналитический центр, Центр цифровой трансформации и Национальный проектный офис.

Президент Узбекистана также ознакомился с возможностями ситуационного центра.

«Он будет иметь доступ ко всем базам данных и тесно взаимодействовать с регионами, что позволит видеть реальную ситуацию в онлайн-режиме, к примеру данные по темпу роста вакцинации в стране», — сообщает пресс-служба.

Мирзиёеву были продемонстрированы возможности аналитической платформы по внутренней и внешней торговле.

«С ее помощью в онлайн-режиме можно осуществлять мониторинг цен на продукты питания и формировать прогнозные стоимостные показатели. Кроме того, на базе офиса будут запущены проекты в сфере инноваций и аэрокосмической промышленности», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба, глава Узбекистана подчеркнул важность обмена опытом в этих сферах, широкого внедрения технологий искусственного интеллекта в процесс оказания государственных услуг, анализа социально-экономических процессов и выработки решений для повышения комфорта жизни.