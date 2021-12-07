В Челябинске ограничат въезд грузовиков
Челябинск, 7 декабря, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Челябинске с 20 по 31 декабря будет ограничен въезд грузовиков. Об этом сообщили журналистам в городском ГИБДД.
(сс) falco
Фура
Ограничение будет действовать для транспорта грузоподъёмностью более десяти тонн. Целью такого шага является предотвращение заторов. Такой транспорт сможет въезжать в город только с 19:00 до 8:00 по местному времени.
На улицах города обещают выставить дополнительные наряды дорожно-патрульной службы.