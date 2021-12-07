Петропавловск-Камчатский, 7 декабря, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов рассказал в интервью Федеральному агентству новостей о мерах поддержки для студентов, запуске программы двойных дипломов, о трудоустройстве выпускников и сотрудничестве с работодателями региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Студенты

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По словам Солодова, абитуриенты с Камчатки, поступающие в вузы, могут воспользоваться программой целевого обучения. Такие студенты получают материальную поддержку во время обучения. В зависимости от академической успеваемости её размер варьируется от 3200 до 12 800 рублей в месяц. Также студентам один раз в год компенсируют оплату проезда в период обучения. Кроме того, для студентов, получающих образование на Камчатке, разрабатываются совместные программы обучения.

«Например, можно поступить в Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, но учиться по совместной программе с Дальневосточным федеральным университетом на острове Русском. Часть обучения пройти там, часть — на Камчатке. Такую программу мы запускаем с 2022 года и будем ее расширять. Можно ее называть программой двойных дипломов, она иногда называется сетевой программой. Также мы делаем ставку на то, чтобы запустить ряд образовательных программ всероссийского, а может быть, и мирового уровня. Программы обучения будут базироваться на преимуществах, которые есть на Камчатке: изучение вулканов и сейсмики, климата и океана, возможности туризма и все, что с этим связано», — рассказал Владимир Солодов.

Губернатор заверил, что в новых программах, а также в целевом обучении заинтересованы и работодатели края.

«Первая проблема, которую всегда обозначают сами работодатели, — отсутствие персонала. Другое дело, что нет выстроенных инструментов постоянного взаимодействия между работодателем и учащимся. Мы отстаем от ведущих практик не только мировых, но и всероссийских. Но моя задача — как раз их развить, сделать так, чтобы работодатели со студенческой скамьи активно занимались с ребятами. На самом деле такая готовность есть. Все уже понимают, что вкладывать в специалиста, который надолго будет привязан (прошу прощения за это выражение) к компании, выгоднее и правильнее, чем пытаться перевезти из других регионов тех, кто, к сожалению, часто приезжает сюда ненадолго. Впереди — большая работа по оттачиванию инструментов взаимодействия», — сказал Солодов.

Отмечается, что в 2021 году 17 работодателей подали 53 заявки на обучение специалистов по профессиям, в которых нуждается предприятие. 48 жителей края подали документы на 18 наиболее востребованных специальностей.

На одно место претендовали в среднем три человека. Критерием отбора претендентов стал максимальный средний балл, который представлен в пакете документов на конкурсный отбор.

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