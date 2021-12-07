Вашингтон, , 08:06 — REGNUM В рамках благотворительной акции Fallout For Hope геймеры поставят в онлайн-игре Fallout 76 повесть-сказку «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса. Об этом 7 декабря сообщает портал GamesRadar+.

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В этом перфомансе старший вице-президент компании Bethesda Пит Хайнс исполнит роль Джейкоба Марли — призрака покойного компаньона главного героя произведения. Трансляция «спектакля» пройдёт на видеостриминговом сервисе Twitch 17 декабря 2021 года, в 02:00 по московскому времени. Акцию в Fallout 76 решила провести благотворительная организация Tiltify. Вырученные от поддержки зрителей средства будут направлены в Детскую больницу Св. Иуды, которая расположена в Мемфисе (штат Теннеси, США).

Напомним, в ноябре 2021 года глава BethesdaТодд Говард сообщил новости о сериале на основе франшизы Fallout. Он, в частности, рассказал журналистам, что шоу уже запущено в производство.

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