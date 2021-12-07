Оренбург, 7 декабря, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Арбитражный суд Оренбургской области наложил обеспечительные меры на действия с ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (ОКЭС), тем самым удовлетворив ходатайство прокуратуры региона в рамках резонансного дела о приватизации предприятия. Информация об этом опубликована на сайте судебной инстанции.

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Первый заместитель прокурора области обратился в Арбитражный суд с заявлением к минприроды о признании недействительным распоряжения ведомства от 20 сентября 2021 года «Об условиях приватизации государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть».

В настоящее время в Межрайонной ИНФС России № 10 по Оренбургской области находятся документы о реорганизации государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбуржья. Государственная регистрация юридического лица, создаваемого в результате реорганизации, допускается не ранее истечения срока для обжалования решения о реорганизации — трех месяцев после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации.

Запись о начале процедуры реорганизации ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» в форме преобразования в акционерное общество внесена 30 сентября 2021 года на основании распоряжения минприроды, которое является предметом обжалования в рамках судебного спора.

Изучив материалы дела, суд удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер. Данный запрет не препятствуют осуществлению ГУП «ОКЭС» своей хозяйственной деятельности.