Ростов-на-Дону, 7 декабря 2021, 08:05 — REGNUM В руководящем составе АО «Региональная корпорация развития» после кончины генерального директора Александра Жукова произошли изменения. Об этом сообщается на сайте корпорации.

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Портфель

Временно возглавил АО «Региональная корпорация развития» бывший министр имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Николай Толмачев. В настоящее время председателем совета директоров корпорации избран Евгений Осыченко — действующий министр имущественных и земельных отношений Ростовской области.

ИА REGNUM напоминает, что АО «Региональная корпорация развития» уполномочена правительством Ростовской области и наделена правами и обязанностями публичного партнёра по реализации проектов в сфере государственно-частного партнёрства.

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