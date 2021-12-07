Новосибирск, , 08:04 — REGNUM В Новосибирской области за неделю с 29 ноября по 5 декабря пожарные реагировали на сообщения о возгорании 67 раз, из которых 41 — горение мусора. Об этом сообщило региональное управление МЧС РФ.

Пожар в доме Kaluga.sledcom.ru

«Это в 2,5 раза меньше количества выездов специалистов, чем в прошлом году», — уточнили в ведомстве.

При этом несмотря на улучшение статистики, МЧС России предупреждает об изменении погоды в ближайшие дни, что увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

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