Джакарта, 7 декабря, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Не менее 27 погибли в результате извержения вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии, 7 декабря сообщает портал Detik со ссылкой на представителя спасательного отряда.

Лайош Мезеи. Извержение вулкана. Около 1860

Ранее сообщалось о 22 жертвах природной стихии. Еще 169 человек пострадали, а более 20 — числятся в списке пропавших без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент Индонезии Джоко Видодо заявил о планах посетить пострадавших при извержении вулкана Семеру.