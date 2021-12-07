Благовещенск, , 08:04 — REGNUM В Амурской области продолжают передавать населению в собственность большие участки земли. Всего выдано 8246 гектаров, оформлены — 132, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства региона.

Гектар Иван Шилов © ИА REGNUM

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В 2021 году землю в пользование предоставили 737 гражданам. В собственность пока передают только те участки, которые пробыли в аренде более пяти лет или стали местом для строения жилья.

«Программа работает. Люди охотно берут землю как для занятий сельским хозяйством, так и для строительства домов. На сегодняшний день на территории области в собственность оформлено уже 132 «дальневосточных гектара», из них 128 — в этом году», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в собственность дальневосточные гектары оформляют с 1 октября 2021 года. Обязательным условием для предоставления «дальневосточного гектара» в собственность или аренду является его освоение в соответствии с выбранным видом разрешенного использования и поданное уведомление о соответствии использования земельного участка критериям использования.