Каменский район, Ростовская область, 7 декабря, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Ростовской области на участке федеральной трассы м-4 «Дон» фура насмерть сбила рабочего. Трагедия произошла на месте проведения дорожных работ, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Инцидент случился вечером 6 декабря на закрытом на ремонт участке автодороги в Каменском районе. Водитель спецтехники «МАЗ-Купава», предположительно, во время движения по закрытой полосе сбил дорожного рабочего, пересекавшего проезжую часть. Пострадавший погиб на месте.

По данному факту организована проверка.