Челябинск, , 07:59 — REGNUM В Челябинской области увеличился объём оказанных гражданам платных услуг. Об этом сообщает 7 декабря областная Контрольно-счётная палата.

Электронные услуги



За январь-сентябрь он составил 144,5 млрд рублей. Это на 12,5% больше, чем было в таком же периоде 2020 года. Лидером стала сфера коммунальных услуг. Их было оказано на 40,8 млрд рублей. Бытовых и телекоммуникационных услуг граждане получили соответственно на 19,5 млрд и 19,1 млрд рублей.

При этом почтовых и курьерских услуг в регионе оказали всего на 0,8 млрд рублей, а ветеринарных — на 0,3 млрд.