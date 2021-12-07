Вологодская область, 11 апреля, 2006, 17:53 — ИА Регнум. Результаты исследования "Состояние почвы на территории города Череповца" было обнародовано 11 апреля перед депутатами Череповецкой городской Думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В информации, представленной депутатам города Игорем Мясниковым , руководителем территориального отделения Роспотребнадзора, указано, что по результатам исследования на большей части Череповца отмечен критический уровень загрязнения почв тяжелыми металлами. Самый высокий уровень загрязнения в Индустриальном районе города - критический, с очагами чрезвычайного и экологического бедствия, в Зашекснинском районе - допустимый уровень, в Первомайском и Северном районах - удовлетворительный. При этом на территории всего города расположены локальные участки, которые по расчетам специалистов отнесены к чрезвычайно опасной категории загрязнения. Ранжирование загрязняющих веществ показало, что основными загрязнителями почвы в Череповце являются: мышьяк, ртуть (1 класс опасности), никель, медь (2 класс опасности).