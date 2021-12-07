Таганрог, Ростовская область, , 07:57 — REGNUM Власти Таганрога (Ростовская область) опровергли слухи о якобы критической ситуации с хранением тел умерших людей. О горе трупов возле морга сообщали очевидцы в социальных сетях.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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На территории патолого-анатомического бюро Таганрога действительно есть баннеры. Однако трупы за ними не складируют. Газета «Таганрогская правда» опубликовала фотоснимки, на которых видна чистая территория возле морга. Кадры переданы изданию муниципальными властями.

ИА REGNUM сообщало, что ранее в администрации Таганрога подтвердили информацию о выросшей нагрузке в связи с пандемией коронавируса и критической ситуации с хранением тел умерших отCOVID-19.

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