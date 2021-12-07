Чебоксары, 7 декабря 2021, 07:56 — REGNUM В Чувашии ежегодно будут отмечать День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующий указ об учреждении памятной даты подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Указ главы Чувашии Олега Николаева
Указ главы Чувашии Олега Николаева
Cap.ru

В республике ежегодно 28 октября будут отмечать на государственном уровне День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Согласно указу, данное решение принято «в целях увековечения трудового подвига участников строительства» рубежей обороны.

Правительству республики поручена организация мероприятий в честь этой даты. Аналогичные рекомендации даны органам местного самоуправления.

Напомним, что 2021 год в Чувашии — Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Впервые в России на государственный уровень была поднята тема увековечивания героизма тех, кто в тылу рыл окопы и строил доты.

Указ главы Чувашии Олега Николаева
Указ главы Чувашии Олега Николаева
Cap.ru

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 1941 года в Чувашии был дан старт строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые в случае продвижения врага должны были сдержать его натиск на подступах к Казани и Уралу. Ежедневно рубежи обороны строили до 110 тыс. жителей, вынув вручную около 5 млн кубометров земли раз. Начавшееся в конце октября 1941 года строительство рубежей на территории Чувашии было завершено к концу января 1942 года, и они поддерживались в состоянии боеготовности вплоть до весны 1944 года.