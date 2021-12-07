Чебоксары, 7 декабря, 2021, 07:56 — ИА Регнум. В Чувашии ежегодно будут отмечать День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующий указ об учреждении памятной даты подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Указ главы Чувашии Олега Николаева

В республике ежегодно 28 октября будут отмечать на государственном уровне День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Согласно указу, данное решение принято «в целях увековечения трудового подвига участников строительства» рубежей обороны.

Правительству республики поручена организация мероприятий в честь этой даты. Аналогичные рекомендации даны органам местного самоуправления.

Напомним, что 2021 год в Чувашии — Год трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Впервые в России на государственный уровень была поднята тема увековечивания героизма тех, кто в тылу рыл окопы и строил доты.

Cap.ru Указ главы Чувашии Олега Николаева

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября 1941 года в Чувашии был дан старт строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые в случае продвижения врага должны были сдержать его натиск на подступах к Казани и Уралу. Ежедневно рубежи обороны строили до 110 тыс. жителей, вынув вручную около 5 млн кубометров земли раз. Начавшееся в конце октября 1941 года строительство рубежей на территории Чувашии было завершено к концу января 1942 года, и они поддерживались в состоянии боеготовности вплоть до весны 1944 года.