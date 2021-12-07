Токио, , 07:56 — REGNUM Токио предложило Вашингтону компромиссный вариант увеличения расходов на размещение в стране американских военных баз, соглашаясь нарастить их с текущих 201,7 млрд иен ($1,78 млрд) до 220 млрд иен ($1,94 млрд) в год. Об этом 7 декабря сообщает газета Nikkei.

Американская военно-воздушная база в Японии U.S. Air Force

Отмечается, что в настоящее время США продолжают настаивать на сумме 250 млрд иен ($2,2 млрд).

В Вашингтоне в конце ноября — начале декабря прошли консультации сторон по данному вопросу. Ожидается, что окончательная договорённость о сумме, на которую Токио увеличит расходы на содержание американских военных баз, будет достигнута до конца декабря. Она должна найти отражение в государственном бюджете Японии на 2022 финансовый год.

Напомним, что в текущем финансовом году (завершается 31 марта 2022 года) затраты Японии на военные базы США на её территории составили 201,7 млрд иен ($1,78 млрд). Большая часть этих средств расходуется на зарплату работающих на объектах местных граждан и коммунальные платежи.

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