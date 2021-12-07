Южно-Сахалинск, , 07:58 — REGNUM Прокуратура через суд обязала агентство по рыболовству Сахалинской области разработать проект перечня рыболовных участков региона и представить его в правительство Сахалина для утверждения. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Областной прокурор потребовал признать незаконным бездействие профильного агентства, которое выразилось в неразработке проекта перечня рыболовных участков. Ответчика обязали в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу разработать данный документ.

В ходе слушаний представитель прокуратуры заявил, что агентство в том числе в силу постановления правительства Сахалинской области №428 от 10 сентября 2020 года обязано было подготовить проект документа и направить его в Росрыболовство на утверждение, но «до настоящего времени проект перечня рыболовных участков не разработан» и подобное бездействие препятствует гражданам и организациям в осуществлении промышленного рыболовства.

Ответчик в ходе заседания доводы истца не признал, указав, что границы участков в проекте описаны в географических координатах, а комиссия территориального управления согласовала перечень, отправив его в вышестоящую инстанцию. Между тем письмом от 18 ноября 2020 года Росрыболовство «воздержалось от согласования проекта перечня до устранения замечаний», посчитав, что в нём имеются «смежные границы, что было расценено как наложение на границы смежных участков».

Иск был подан в начале июля 2021 года. Заинтересованным лицом в споре участвовало Росрыболовство.