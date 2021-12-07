Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Под стражу отправлен бывший руководитель филиала Россельхозцентра по Ростовской области. В его отношении возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей.

Relax.tavrika.su Арест

Фигурант уголовного дела подозревается в обналичивании средств черед подставные фирмы, пишет ряд интернет-изданий со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сумма ущерба, причинённого государству, не уточняется.

В сентябре 2021 года в отношении бывшего руководителя филиала Россельхозцентра уже было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.