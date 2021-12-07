Чебоксары, , 07:42 — REGNUM В Чувашии 7 декабря прогнозируется облачная и ветреная погода, потепление ожидается 8 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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7 декабря станет ещё холоднее, чем было 6 декабря, когда воздух остыл до −25…−30 градусов. Причиной станет ветер, который усугубит погодную обстановку.

8 декабря прогнозируется потепление, которое придёт со снегом и метель. Но из-за того, что на высоте облаков температура будет расти быстрее, чем у земли, может пройти ледяной дождь. 9 декабря осадки не прогнозируются, а 10 декабря ветер ослабнет, пройдёт небольшой снег и чуть потеплеет.

В выходные дни, 11 — 12 декабря, из-за антициклона из Скандинавии могут ударить очередные морозы: ожидается до — 15 градусов. При этом морозы укрепятся в начале следующей недели: по предварительным расчётам, температура снизится до — 20 градусов.