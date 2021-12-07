Ташкент, , 07:42 — REGNUM Как минимум девять человек пострадали в результате взрыва и последующего пожара в торговом центре в Сурхандарьинской области на юге Узбекистана. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба МЧС страны.

Пожар Stroypuls.ru

Взрыв прогремел в 01:57 мск в торговом центре «Инденим», расположенном в городе Денау. При взрыве обрушилась одна из стен здания, после взрыва начался пожар. В результате ЧП пострадали девять человек, все они были госпитализированы.

Пожар был ликвидирован в 04:25 мск, на место ЧП прибыл первый вице-премьер страны Ачилбой Раматов во главе правительственной комиссии. Начато расследование причин и обстоятельств взрыва.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в автотранспортном торговом центре в Ингушетии.

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