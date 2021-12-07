Екатеринбург, , 07:42 — REGNUM Житель города Новоуральска Свердловской области перевёл мошенникам 900 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного МВД.

Деньги

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пенсионеру позвонил неизвестный и представился сотрудником департамента Свердловской области. Звонивший заявил, что деньги мужчины пытались похитить. Для их сохранения он предложил пенсионеру перевести их на указанные реквизиты. Неизвестный убедил свердловчанина сказать работнику банка, что деньги он переводит своему племяннику.

Мужчина выполнил все требования мошенника и стал ждать когда ему позвонят, чтобы вернуть деньги. Только через три дня пенсионер понял, что его обманули. Свердловчанин написал заявление в полицию, однако личность звонившего пока не установили.