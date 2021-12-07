Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе личного приёма граждан в приемной партии «Единая Россия» решил несколько актуальных для жителей региона проблем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства края.

Экобокс в Салехарде Пресс-служба губернатора ЯНАО

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На личном приёме к главе региона обратилась Альбина Харина с тем, что в Елизовском районе недостаточно контейнеров для сдачи отработанных батареек.

«Обращаюсь с просьбой установить специальные урны для утилизации токсичных грузов, таких как батарейки, а также развесить соответствующие информативные таблички об их расположении в Елизово и Петропавловске-Камчатском», — сказала на приеме общественница Альбина Харина.

Специалисты пояснили, что на территории муниципальных образований Камчатского края не установлены модульные контейнеры (экобоксы), в которые можно опустить энергосберегающие и люминесцентные лампы, а также отработанные батарейки.

«На Восточном экономическом форуме я проводил встречу с руководством крупнейшего производителя батареек Durasel, они готовы на безвозмездной основе установить на территории Камчатского края боксы для сбора отработанных батареек, также их вывозить и утилизировать. Давал поручение проработать этот вопрос министру экологии и природных ресурсов региона. Прошу проработать этот вопрос и по линии министерства жилищно-коммунального хозяйства», — сказал Владимир Солодов.

Житель Вилючинска, председатель родительского комитета спортивной школы, в ходе личного приёма поблагодарил губернатора за предоставленный ратрак и обратился с просьбой о реконструкции дороги к спорткомплексу, а также об установке нового горнолыжного подъемника. Владимир Солодов сказал, что в ближайшую неделю посетит Вилючинск и обсудит все вопросы на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил в ближайшее время отремонтировать аварийную подпорную стену в столице региона.