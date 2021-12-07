Екатеринбург, 7 декабря, 2021, 07:39 — ИА Регнум. На месте старейшего молокозавода в Екатеринбурге могут появиться многоэтажки. Мэрия дала разрешение застройщику «Форум групп» на разработку проекта планировки квартала. Сейчас участок в границах улиц Челюскинцев — Восточной — Короленко — Мамина-Сибиряка принадлежит компании Danone.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реновация

Застройщик ведёт переговоры о выкупе территории. Детали проекта пока не разглашаются.

Отметим, завод прекратил свою работу в августе 2021 года. Появятся ли на его территории многоэтажки пока неизвестно. На данный момент на участке разрешено строительство производственно-коммунальных объектов. Чтобы возвести здесь многоквартирные дома, необходимо перевести территорию в другую функциональную зону.