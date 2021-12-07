Киев, 7 декабря, 2021, 07:34 — ИА Регнум. По меньшей мере 20 блоков и один корпус ТЭС и ТЭЦ Украины не работают на Украине из-за дефицита угля, 6 декабря сообщили в пресс-службе государственной энергетической компании «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Общая мощность неработающих объектов составляет 7,26 Гвт. В организации также объявили, что в стране проходит аварийный ремонт на одном блоке Добротворской ТЭС и одном корпусе Славянской ТЭС. Вместе они вырабатывают 0,56 Гвт.

Кроме того, в сообщении отмечается, что на украинских складах находятся 318,9 тысячи тонн газового и 96 тысяч тонн антрацитового угля.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября на Украину поступила первая партия угля из США и Колумбии объемом 60,5 тысячи тонн. Всего у указанных стран украинская сторона заказала 1,5 млн тонн топлива.