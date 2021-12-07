Вашингтон, 7 декабря 2021, 07:29 — REGNUM На авиабазе Клир в штате Аляска (США) 6 декабря официальной церемонией завершилось строительство радиолокационной станции противоракетной обороны (ПРО) с большой дальностью распознавания целей (LRDR, Long Range Discrimination Radar). Об этом сообщает пресс-служба агентства по противоракетной обороне (MDA) Минобороны США.

Система ПРО Aegis Ashore
Система ПРО Aegis Ashore
U.S. Missile Defense Agency
«Этот день олицетворяет невероятно важную веху для защиты США. Строительство LRDR завершено, и мы можем приступить к тестам, за которыми последует полноценная работа этой жизненно важной системы».
глава MDA, вице-адмирал ВМС Джон Хилл

По словам Хилла, новая радиолокационная станция, действующая в диапазоне частот 2000−4000 ГГц, позволит «лучше защищать Соединённые Штаты от угрозы баллистических и гиперзвуковых ракет». Разработчики радара утверждают, что он в состоянии обнаруживать и отслеживать все существующие классы боеголовок баллистических ракет. Предполагается, что он также будет отслеживать спутники и другие объекты на околоземной орбите.

Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году, его официальная приёмка военными ожидается в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, американский военный эксперт Брент Иствуд назвал российскую подводную ядерную систему «Посейдон» «козырем» РФ на переговорах с США по вооружению, включая развёртываемую Штатами систему ПРО.

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