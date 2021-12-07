Вашингтон, , 07:29 — REGNUM На авиабазе Клир в штате Аляска (США) 6 декабря официальной церемонией завершилось строительство радиолокационной станции противоракетной обороны (ПРО) с большой дальностью распознавания целей (LRDR, Long Range Discrimination Radar). Об этом сообщает пресс-служба агентства по противоракетной обороне (MDA) Минобороны США.

Система ПРО Aegis Ashore U.S. Missile Defense Agency

глава MDA, вице-адмирал ВМС Джон Хилл «Этот день олицетворяет невероятно важную веху для защиты США. Строительство LRDR завершено, и мы можем приступить к тестам, за которыми последует полноценная работа этой жизненно важной системы».

По словам Хилла, новая радиолокационная станция, действующая в диапазоне частот 2000−4000 ГГц, позволит «лучше защищать Соединённые Штаты от угрозы баллистических и гиперзвуковых ракет». Разработчики радара утверждают, что он в состоянии обнаруживать и отслеживать все существующие классы боеголовок баллистических ракет. Предполагается, что он также будет отслеживать спутники и другие объекты на околоземной орбите.

Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2022 году, его официальная приёмка военными ожидается в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, американский военный эксперт Брент Иствуд назвал российскую подводную ядерную систему «Посейдон» «козырем» РФ на переговорах с США по вооружению, включая развёртываемую Штатами систему ПРО.

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