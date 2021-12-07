Петропавловск-Камчатский, , 07:33 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил в ближайшее время отремонтировать аварийную подпорную стену в столице региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе правительства края.

Стена

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О разрушающейся подпорной стене вдоль домов 65/1, 63/1 по улице Океанской рассказал местная жительница на личном приёме граждан в «Единой России».

«Подпорная стена представляет угрозу жизни и здоровью тех, кто проходит мимо. Мы обращались во множество инстанций, на сегодняшний день место повреждения стены только огородили лентой», — сказала Ирина Михайлова.

Мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин сказал, что о проблеме известно, и сообщил, что средства на проектирование и ремонт подпорной стенки будут заложены на 2022 год — в июле стену отремонтируют.

Губернатор Владимир Солодов ответил, что до ремонта подпорной стенки необходимо её укрепить в ближайшее время.

«Сейчас необходимо принять превентивные меры: укрепить стену, чтобы предотвратить ее дальнейшее разрушение и обезопасить наших жителей. Необходимо в течение следующей недели направить на место специалистов и временно решить проблему, а в следующем году в обязательном порядке провести ремонт», — поручил глава Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Солодов поручил профильному министерству активнее формировать тренерский состав для спорткомплекса «Водник», который в скором времени сдадут в эксплуатацию.