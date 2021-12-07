Биробиджан, , 07:31 — REGNUM В посёлке Биракан в Еврейской автономии волки растерзали пятерых собак. Хищники пошли искать еду в населённый пункт после сильного снегопада, сообщило ИА ЕАОMedia.

Волк Daniel Mott

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Хищники приходят прямо во дворы, некоторых собак волки утащили вместе с будками. По словам начальника областного департамента ветеринарии Галины Дзюба, волки могут выходить к людям из-за бескормицы после обильного снегопада — животные не могут найти еду в лесу.

«У нас в поселке Биракан бушуют волки. Сколько их — неизвестно, но пять собак уже съели. Жители в ужасе, боятся выйти на улицу. Не знаем, к кому нам обращаться. Волки наведываются во дворы. Отдельных собак просто утаскивали, будки в огородах находили. Ночью люди слышат сначала лай собак, потом визг жертвы», — рассказала жительница села Ольга.

Информация о нападениях волков на собак будет передана в департамент по охране и использованию объектов животного мира правительства ЕАО.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре возле посёлка Теплоозёрск Облученского района Еврейской автономии заметили амурского тигра. Животное растерзало несколько овец.