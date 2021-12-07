Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Halo Infinite не предоставит геймерам возможность повторно пройти миссии из одиночной кампании. Об этом 7 декабря сообщает портал Kotaku.

Halo Infinite Скриншот из игры Halo Infinite

Автор статьи Кей Ари Нотис напомнил читателям, что такая функция была в предыдущих играх франшизы, и это очень нравилось её поклонникам. Он также обратил внимание, что в Halo Infinite её не будет, по крайней мере, на релизе. Во-первых, действие большей части игры будет происходить в открытом мире, а во вторых, в Halo Infinite просто нет экрана выбора миссий.

Таким образом, в некоторых вопросах игра отходит от традиций серии. Представитель Microsoft подтвердил, что игроки не смогут заново пройти миссии одиночной кампании Halo Infinite, но получат возможность продолжить исследовать открытый мир.

Напомним, релиз сюжетной кампании Halo Infinite состоится 8 декабря 2021 года. Её трейлер студия 343 Industries выпустила 30 ноября 2021 года.

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