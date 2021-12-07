Кемерово, , 07:26 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 декабря, медицинскую помощь получают всего 5460 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 14 609 человек», — говорится в оперативном сообщении.

Всего в регионе выявлено 76 958 случаев заражения коронавирусом, 69 896 человек выздоровели, 1602 пациента скончались.

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