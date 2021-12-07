Чебоксары, , 07:25 — REGNUM В Чебоксарах вынесен приговор трём жителям Марий Эл, которые под видом полицейских похитили девушек и вымогали у них деньги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии и следственном управлении СКР.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

Жертвами злоумышленников стали девушки, оказывающие платные интимные услуги. По данным управления, преступления в отношении них совершались по схожей схеме.

Правоохранители установили, что 7 августа 2021 года один из злоумышленников после получения секс-услуг в Чебоксарах представился сотрудником полиции и начал угрожать девушке возбуждением уголовного дела и обнародованием информации о её незаконном заработке. Как установило следствие, он насильно вывез потерпевшую в Марий Эл, где с двумя сообщниками стали вымогать деньги и вернули в Чувашию после обещания передать часть средств. По возращению в Чебоксары девушка отдала злоумышленникам 50 тыс. рублей.

Аналогичным образом подсудимые похитили и вымогали деньги у другой чебоксарки, которая вынуждена была отдать им 70 тыс. рублей.

Фигурантов уголовного дела задержали 29 сентября 2020 года в Чебоксарах у отделения банка во время вымогательства у потерпевшей 300 тыс. рублей.

В зависимости от роли и степени участия жители Марий Эл признаны виновными в незаконном лишении свободы (ч. 1, пп. «а, г» ч. 2 ст. 127 УК РФ), грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ), вымогательстве (пп. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ), похищении паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ) и хранении наркотиков (ч.1 ст. 228 УК РФ). Им назначены реальные сроки: максимальное наказание — 4,5 года, минимальное — один год и десять месяцев колонии общего режима.

Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года 25-летний чебоксарец стал жертвой мошенников, попытавшись получить интимные услуги. Он отдал аферистами 800 тыс. рублей, поддавшись на угрозы расправы.

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