Севастополь, , 07:28 — REGNUM Акционер АО «Севастопольский морской банк», которое было ликвидировано месяц назад, проиграл судебный спор с Центробанком России. Он пытался оспорить одно из предписаний регулятора. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

«Севастопольский морской банк»

Сергей Букан, которому на конец 2019 году в банке принадлежало 9,99%, обратился с иском к регулятору в конце июня 2021 года. Он требовал признания «незаконным предписания №36−9-2−1/1089 ДСП от 28.01.2020 года». Детали пока не известны.

«В удовлетворении заявленных требований отказать полностью», — отметила в результативной части вердикта судья Девицкая.

Напомним, банк попал под санацию в январе 2020 год. Позднее сроки оздоровления продлили, снизив капитал АО до одного рубля. 4 ноября 2021 года банк был официально ликвидирован путем реорганизации в форме присоединения. Правопреемником стал его санатор — ПАО «Российский национальный коммерческий банк».

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