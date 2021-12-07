Кемерово, , 07:21 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 7 декабря, за прошедшие сутки выявлено 358 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 360 случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Кемерово — 69, Новокузнецк — 69, Белово — 26, Прокопьевск — 26, Анжеро-Судженск — 25, Междуреченск — 24, Юрга — 19, Осинники — 18, Калтан — 14, Мыски — 13, Киселевск — семь, Топкинский МО — семь, Гурьевский МО — пять, Тайга — четыре, Новокузнецкий МР — четыре, Яйский МО — четыре, Березовский — три, Юргинский МО — три, Яшкинский МО — три, Ленинск-Кузнецкий — два, Мариинский МО — два, Краснобродский — один, Полысаево — один, Беловский МО — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Ленинск-Кузнецкий МО — один, Прокопьевский МО — один, Таштагольский МР — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — один, Чебулинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 256 пациентов выздоровели, трое скончались.