Москва, , 07:17 — REGNUM Два космических туриста из Японии Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано отправятся на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Запуск космического корабля «Союз МС-20», с туристами на борту запланирован на 8 декабря. Туристы проведут на МКС 12 дней, командиром экипажа станет российский космонавт Александр Мисуркин.

На МКС космические туристы выполнят три эксперимента. Один из них ме6дицинский, под названием «Лазма», по исследованию микроциркуляции крови в условиях микрогравитации, два других будут посвящены искусству и называются «Смешивание» и «Рисование».

Японский бизнесмен Маэдзава интересуется современным искусством, поэтому он попробует написать картину на холсте в условиях невесомости. Рисовать предполагается в специальном герметичном боксе. Кроме того, японцы проведут эксперимент по смешиванию красок с водой в условиях невесомости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблём «Союз МС-20» вывезена на стартовый комплекс космодрома «Байконур». Корабль «Союз МС-20» под управлением космонавта Александра Мисуркина доставит на МКС космических туристов из Японии.

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